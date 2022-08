Salon de l’agriculture – Cinq étudiants de l’Itasy lancent des vins de fraise et de betterave

Des jeunes universitaires ont créé leur propre entreprise de transformation de fruits. Ils exposent leurs produits au Coliseum à Antsonjombe.

La transformation alimentaire est en plein essor. Cinq étudiants en troisième année de la filière Transformation agroalimentaire de l’Université d’Itasy ont publié les résultats de leurs recherches. Ils exposent au Salon de l’agriculture, qui se tient au Coliseum d’Antsonjombe depuis le jeudi 25 août à aujourd’hui, le vin d’apéritif à la fraise dit «apero Strawberry» et le vin de betterave rouge dénommé «Beetroot wine».

Il s’agit d’un club de jeunes agri-preneurs, trois garçons et deux filles, qui ont fondé une petite entreprise appelée EFP-Produits de l’Itasy, Entreprise de familles de producteurs.

« Nous avons commencé avec nos seules économies pour monter ce projet, sans autre source de financement. Notre objectif était de ne pas être financièrement dépendants de nos parents, vu les difficultés de la vie. Nous avons produit le vin de betterave en 2021, et le vin d’apéritif à la fraise il y a juste quatre mois », explique Fameno Fitahiantsoa Randrianarimanana, l’initiateur du projet.

Nouvelles expériences

Il ajoute qu’ils ne s’arrêteront pas à la production de ces deux types de vin car ils comptent aussi transformer en vin d’autres espèces fruitières endémiques.

«Nous menons actuellement de nouvelles expériences sur le fruit du dragon, le bissap et l’hibiscus pour en faire du vin. La fabrication du vinaigre de cidre est également à l’étude et les recherches dans ce sens avancent petit à petit. Nous envisageons de planter du bissap et du fruit du dragon à l’avenir », poursuit le jeune étudiant.

Ces jeunes promoteurs de l’Itasy prévoient enfin de transformer d’ici peu du soja en beurre et en fromage.

C’est la première fois que cette petite entreprise prend part à un événement économique de ce genre. L’Agence française de développement l’a soutenue financièrement pour participer à cette exposition agricole régionale à Antsonjombe.