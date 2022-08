RN2 – Ampasimadinika : Un taxi-brousse chute dans un ravin

Un chauffeur a roulé sept jours sans arrêt et a fini par provoquer une sortie de route, tôt jeudi, sur la RN2, à Ampasimadinika. Onze blessés ont été dénombrés.

Série noire des accidents de la route. Jeudi encore, vers 6 heures du matin, un taxi -brousse d’Antananarivo vers Toamasina est parti en tonneau dans un ravin de cinquante mètres.

Le drame a précisément eu lieu à Ampasimadinika. Le conducteur en avait plein les jambes. Selon ses explications à la gendarmerie du poste avancé de Savalaina, il a roulé pendant sept jours sans avoir été secondé. Il n’a pas eu le temps de rattraper son sommeil. Du coup, il a fini par somnoler lorsqu’il a abordé une ligne droite.

Le véhicule a quitté la route vers sa droite et dégringolé jusqu’en bas du ravin où il s’est retrouvé les quatre roues en l’air.

Aucun des passagers n’a heureusement été éjecté de son siège. Toutes les issues ont presque été verrouillées. Autrement, les conséquences auraient été catastrophiques. Seulement, les occupants se sont entassés dans le véhicule. Certains ont été pris en sandwich ce qui a nécessité une délicate désincarcération.

Très importants

D’après le constat des éléments de la gendarmerie nationale dépêchés sur les lieux, un enfant de 6 ans et dix adultes ont été blessés dans l’accident. Ils ont tous été évacués à l’hôpital de Toamasina.

« Mon enfant se trouvait à bord. Il a déjà pu rentrer de l’hôpital dès le soir. Dieu merci », raconte une mère de famille, soulagée. « Le taxi-brousse a pris son départ d’Antananarivo le mercredi à 20h30 et aurait dû arriver le lendemain matin », souligne-t-elle.

Outre les dommages corporels, la gendarmerie a également constaté des dégâts matériels jugés très importants. Un engin dépanneur a été nécessaire pour tirer le minibus du ravin. Un taxibrousse de la même coopérative que celui-ci est déjà entré dans le décor non loin de cet endroit, fin mai. À ce moment-là, personne n’est décédé, mais plusieurs blessés ont été enregistrés.

La direction générale de la sécurité routière et la gendarmerie ont récemment appelé à la prudence les transporteurs et tous les usagers de la route face à la recrudescence des accidents souvent mortels. La visite technique et la révision mécanique doivent toujours être réalisées avant un départ.