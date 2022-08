Antananarivo – Cent soldats du feu à recruter

Au vu de l’insuffisance en nombre des sapeurs-pompiers en service dans les six arrondissements d’Antananarivo, le recrutement de cent sapeurs-pompiers a été annoncé hier par la CUA. Quatre vingt-dix hommes e t dix femmes feront partie de cette nouvelle promotion. Le diplôme de BEPC est requis pour les candidats.

« Ils devront avoir 20 ans au minimum et 28 ans au maximum au 1er décembre 2022. Les hommes doivent mesurer 1m65 au minimum et les femmes, 1 m60», indique un communiqué de la CUA. Le candidat ou la candidate doit être en bonne santé mentale et physique. Après leur recrutement, ils devraient suivre une formation de neuf mois. Le concours se déroulera en deux phases.

La liste des candidats sera affichée le 22 novembre, puis les candidats admis au concours passeront deux étapes, à savoir le test oral et l’épreuve physique. Ceux qui réussissent subiront un test écrit le 14 janvier 2023. Les résultats seront affichés à la CUA. Les nouvelles recrues viendront étoffer le rang des soldats du feu qui sont en sous-nombre.