Anosibe Ouest – Un mineur payé dans un trafic d’héroïne

Consommation d’héroïne en vogue et banalisée. Un revendeur à Anosibe-ouest a employé un garçon de courses de 16 ans, et lui a payé deux mille ariary à chaque achat et livraison. Tous les deux sont placés en détention préventive dans la maison centrale d’Antanimora depuis jeudi, avec quatre autres individus, fournisseur et clients.

Des voisins ont dénoncé à la Police des stupéfiants (STUP), à Anosy, la présence d’une salle de shoot et de vente d’héroïne au beau milieu de leur quartier. Ils se sont plaints qu’ils ne supportent plus l’odeur âcre et la fumée suffocante lorsque des jeunes se cament.

La police a commencé la surveillance du lieu mercredi. Elle a vraiment remarqué six hommes en train de se flasher. Elle les a interpellés sur le fait. Lors d’une fouille, quatre paquets d’héroïne et un autre de chanvre indien ont été trouvés dans leur taudis.

Âgés de 16 à 35 ans, ils ont depuis longtemps formé une équipe de toxicomanes dépendants.

L’adolescent n’avait pas besoin de chercher ailleurs en faisant les commissions, car le ravitailleur se trouve lui aussi à Anosibe.

Au terme de leur enquête et garde à vue, ils ont été présentés au parquet et mis sous les verrous. La date du procès n’est pas encore fixée.