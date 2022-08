18e promotion du CEDES – Publication d’ouvrage sur la politique publique

La dix-huitième promotion au sein du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) publie son premier ouvrage. Il est intitulé « Dinik’asa ho an’ny taranaka – Une vision pour imaginer Madagascar demain». Le livre à présenter est l’une des œuvres, fruits de l’enseignement au sein du CEDS. Un travail achevé en collaboration entre enseignants chercheurs, étudiants et anciens étudiants. «

La promotion Général Ratsimandrava mérite le bravo, pour un travail aussi bien fait. Les étudiants de cette 18ème promotion ont fait le plus gros boulot. Les autres ont juste apporté leurs aides », selon les dires de Solofo Rasoarahona, Délégué Général du CEDS.

L’ouvrage comporte des propositions de solution sur l’électricité, l’éducation, l’environnement, la protection de la forêt, la politique de la nourriture et de l’alimentation. Docteur Hugues Rajaonson, Directeur du séminaire de la politique publique et de l’économie internationale au CEDS a mentionné que « depuis des lustres, il n’y a eu d’éducation pour la citoyenneté malgache. Le plan de développement figure dans la politique publique en général. C’est aussi une manière de faire connaître aux citoyens la politique publique, le défi et l’objectif pour faire développer le pays. Chaque partisan de la société, les travailleurs, les entreprises, et les autres auront des bénéfices ».

Politique publique, qui sont les parties prenantes ? D’après les explications des enseignants, les membres participants comprennent les différents fonctionnaires, les élus par le peuple et les personnes désignées par le gouvernement. L’objectif es t de faire combiner la demande poli tique des citoyens avec les offres politiques des politiciens. Le développement du pays doit passer avant les bénéfices personnels de chaque partie prenante.

« Peu importe l’offre politique, si les fonctionnaires et autres ne changent pas de comportement, rien ne va changer. Le but des politiciens actuellement c’est d’obtenir le pouvoir en faisant des promesses qu’ils ne vont pas remplir, une fois élus. Avant de se positionner pour des élections, tout le monde doit étudier la politique. C’est la base initiale afin de diriger un pays vers le développement durable », continue le Docteur Hugues Rajaonson.