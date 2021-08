Village FITIM – Vingt-huit familles expulsées

Après 14 ans de bras de fer concernant un litige foncier entre la société Fitim et des anciens employés victimes de chômage technique en 2005, le verdict est tombé le 12 août dernier.

Vingt-huit familles se sont trouvées ainsi sans abris après cette expulsion. Plusieurs maisons en dur et en tôle bâties sur un terrain de plus d’un hectare ont été démolies manu militari, au village Fitim dans le fokontany de Manjarisoa, mardi dernier.

L’ultime commandement aux fins d’expulsion et enlèvement de toutes traces d’occupation a été appliqué.

L’huissier accompagné des éléments des forces de l’ordre a ordonné l’expulsion du sieur Solofo Ramaroson et tous les occupants des lieux, titre 1061 logement X2 à Manjarisoa ; ainsi que la démolition de toute trace d’occupation sur les lieux, au Village Fitim, selon le jugement.

« Nous étions venus à 6h du matin. Les occupants ont accepté de quitter les lieux et ont déjà emporté leurs mobiliers et effets et tout ce qui leur appartenait. Cette opération était effectuée suite à l’application du jugement civile contradictoire n°869 du 11 décembre 2007 qui ordonne l’expulsion et la démolition de toute trace d’occupation sur les lieux », a expliqué l’Huissier.

La victime, considérant que le terrain lui appartenait a investi deux milliards ariary sur le terrain depuis 2007. Ils étaient quelques employés de la société licenciés à cause du chômage technique. Ils ont alors occupé les lieux et construit leur habitation.

« J’ai dépensé plus de deux milliards ariary, le terrain m’appartient. Nous soupçonnons un relent de corruption dans cette affaire, depuis le Tribunal de Première Instance », s’était plaint le concerné.

« Plusieurs étapes ont été franchies par la victime, mais en vain, pour s’opposer au verdict du Tribunal de 1ère Instance. Il a toujours refusé d’obéir à la signification de commandement. Le 20 avril 2021, la signification de commandement devait être appliquée mais nous avions patienté à cause du confinement, croyant qu’ils allaient quitter les lieux. Nous avons attendu 14 ans avant d’appliquer le jugement tout de même », a souligné l’huissier de Justice.

La partie adverse a alors demandé une réquisition de mains fortes le 27 mai dernier, et obtenu le visa du Procureur du TPI. Le Préfet de Mahajanga a également donné son accord le 3 août dernier.

Finalement, le 12 août dernier un commandement d’expulsion aux fins d’enlèvement de toutes traces d’occupation a été appliqué mardi 24 août.