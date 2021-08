Tsiroanomandidy – Le charbon à base d’herbes expérimenté

Dans la vision des axes du ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD) figurent la promotion des chaînes de valeur et filière durable et la transition énergétique. Ce ne sont pas de simples slogans. Antsahavola et ses démembrements régionaux s’y impliquent à l’image de ce qui s’est déroulé à Tsiroanomandidy (Bongolava) la semaine passée.

En effet, durant deux jours la direction interrégionale de l’environnement durable et du développement durable (DIReDD) d’Itasy Bongolava sous la houlette de Mme Josette Rakotoarimanana a mobilisé près d’une centaine de personnes en vue d’une formation à la fois du concept « fatana mitsitsy » et de charbon à base d’herbes. La pratique de « fatana mitsitsy » a été développée par Achille Rasolonjatovo expert de l’ANAE, tandis que celle de charbon d’herbes par Iarson Herizo un jeune volontaire d’Ankadinondry Sakay. Ce dernier préside l’Association des Jeunes pour le Dévelop­pe­ment territorial durable (AJDTD) connue sous le pseudo des « Jeunes leaders » dans le Bongolava.

Après expérimentation faite, Iarson Herizo et ses amis sont persuadés de l’importance de la transition de l’utilisation du charbon de bois en charbon écologique. Soit par la valorisation des déchets de charbon pour la population urbaine, soit par l’utilisation d’herbes pour les ruraux comme la contrée de Bongo­lava. Il explique que le créneau est également une source de création d’emplois. Dans la pratique présentée lors de la rencontre, un sachet de charbon à base d’herbes composé de 12 briquettes dure trois jours pour une famille moyenne de 4 personnes, ce qui est plus économique qu’un sac de charbon de bois.

Ont bénéficié de cette formation des paysans issus de sept communes dans le district de Tsiroanomandidy ainsi que les techniciens de la DIRREDD Itasy Bongolava. Mme Josette Rakotoarimanana signale que ces paysans formés sont à la fois membres du comité de lutte contre les feux (KMD) et formateurs dans leurs fokontany respectifs.

L’ANAE en présence de son directeur général, Rakoton­dralambo Andriatahina réitère sa disposition d’apporter soutien et assistance à des activités visant la conservation et le développement dans le Bongolava.