Résurrection «Trano Gasy»

Jolie carte postale que les premières photos des habitations promises par le «PRODUIR» (projet de développement urbain intégré et de résilience), dans le quartier d’Andavamamba. Vingt-neuf maisons résolument inspirées de l’architecture traditionnelle des Hautes Terres.

C’est presque un moment historique du retour de notre Trano Gasy dont je rappelle volontiers une précédente description: «La Trano Gasy, en carré long, ouvre sa façade principale sur une varangue à l’étage dont les colonnes peuvent être en pierres cylindriques, parfois gravées. Autrefois, cette façade d’accueil était soigneusement orientée à l’Ouest, dans la course du soleil. Mais, avec la densification de l’habitat, les propriétaires ont dû composer avec la meilleure vue. Tandis que les Trano Gasy en premier plan se donnent résolument à voir depuis la rue ou l’espace public. Les combles, juste au-dessous de la toiture en «tuiles primitives» (J.-J. Rabearivelo), quoique habitables, n’ont pas la «bonne hauteur sous plafond» du rez-de-chaussée et du premier. La brique apparente couleur locale «zanatany» dresse quatre murs, dont le quatrième sous l’alizé permanent venant de l’Est est traditionnellement aveugle. Ailleurs, de hautes fenêtres étroites font entrer le jour et autorisent la vue. Un compas instinctif dans l’œil trace en nombre d’or la composition esthétique entre la largeur du mur, sa verticalité et l’angle caractéristique de son pignon. La forte inclinaison du toit à double pente est une réminiscence de la formidable toiture des «Lapa», maisons royales portant au paroxysme de la technique et de la structure l’élégance stricte de la «Trano Kotona» (cf. Chronique VANF, 23 juillet 2021, Écho à «Plaidoyer Trano Gasy»).

Ce sera la première fois qu’un projet public prend ce parti-pris architectural d’honorer un «heureux syncrétisme architectural de la deuxième moitié du XIXème siècle tanana­rivien, dont l’allure a longtemps été celle de la Capitale, avant que le cosmopolitisme inhérent à cette fonction de carrefour n’efface progressivement la Trano Gasy d’un paysage collinaire dont se souviennent heureusement les cartes postales, désormais collector» (id.).

Ce premier projet complète en aval ce qu’initie en amont le concours municipal «Ny Foko sy Ny Taniko» d’inventaire par les habitants eux-mêmes des dernières Trano Gasy d’Antananarivo. Et pour inciter les administrations publiques (Seimad, Analogh, Ministères) à multiplier, sur les Hautes Terres de son éclosion, des quartiers d’inspiration Trano Gasy, voici une typologie qui rend les choses tellement plus faciles: De la Trano Kotona à la Trano Gasy (1610-1870), il y eut (1) passage du madrier de bois à l’adobe puis à la brique cuite, (2) compartimentation de l’espace unique quand le poteau central fut remplacé par un mur porteur, (3) transformation de l’extraordinaire hauteur sous plafond en un étage que contenait déjà en concept le lit-mezzanine, (4) remplacement de la couverture végétale du toit à double ou quatre pentes par de la tuile d’argile, (5) fidélité à l’angle fermé caractéristique de la toiture démesurée des Lapa de type Besakana, lointain écho de la toiture formidable de certaines maisons traditionnelles d’Indonésie, (6) adjonction d’un balcon suspendu avant que le «lavarangana» ne soit porté par des «pieds», parfois de pierres sculptées, (7) respect des fondamentaux avec l’orientation préférentielle de la façade principale du carré long vers l’Occident.