Prévention de la covid-19 – Le premier ministre se fait vacciner

Christian Ntsay a reçu sa dose de vaccin anti-Covid-19. Il s’est fait vacciner avec le vaccin Janssen, hier, au site de vaccination du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB). « Je fais partie des personnes éligibles à la vaccination anti-Covid, donc, je me suis fait vacciner », a-t-il déclaré, après son injection.

Pour mettre fin aux débats des pro et des antivaccins, notamment sur la position des dirigeants, Christian Ntsay a souligné: « Ces débats n’ont pas raison d’être, chez nous. Si l’État a accepté l’introduction de ces vaccins et a passé commande, c’est au profit de tous. Les dirigeants ne sont pas pressés de se faire vacciner. La population est la priorité », enchaîne le Chef du gouvernement. Christian Ntsay précise que le vaccin n’est pas obligatoire.

Le vaccin Janssen, administré en une seule dose, est, pour le moment, réservé aux personnes de plus de 55 ans et aux personnes vulnérables, ainsi qu’à celles qui vont partir à l’étranger. Trois mille cinq cents personnes ont reçu une dose du vaccin Johnson & Johnson, depuis l’arrivée de ce vaccin. À partir de mardi, toute personne de plus de 18 ans, pourra aller dans les centres de vaccination pour se faire vacciner avec le Janssen. « Le vaccin protège contre les formes graves du coronavirus », souligne le Dr Rivo Rakotonavalona, directeur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique.