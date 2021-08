Evènement – « Tournée Star Janga » ravive la Cité des Fleurs

Un défi exclusif à relever en premier lieu pour tous les organisateurs événementiels depuis la pandémie. L’organisation de ces grands événements qui se sont perpétrés depuis des années pour fédérer les fêtards de tous horizons fait désormais face à divers enjeux. D’un côté, il y a cette envie insatiable de pouvoir retrouver à nouveau le grand public, en proposant une programmation bien garnie et des animations enchanteresses. De l’autre, la gestion constante du respect des gestes barrières, ainsi que des normes sanitaires, s’affirment comme un challenge supplémentaire auquel ils doivent faire face.

Prenant à nouveau le taureau par les cornes, la Star rempile en retrouvant comme à son accoutumée cette ville qui respire bon la fraîcheur de l’été et des vacances, la Cité des Fleurs ou Mahajanga. Intitulé « Tournée Star Janga», cet événement s’affirme comme l’événement familial de prédilection pour tous ceux qui s’y retrouveront les 27, 28 et 29 août. Un brin différent des précédents grands rendez-vous que la Star a organisés, ce dernier adapte l’intégralité de ses animations au respect des normes sanitaires. « Entre le Grand Pavois et le fameux Bord de Mahajanga que nous allons occuper, plusieurs dispositifs seront mis en place pour privilégier autant la sécurité du public, que la qualité de chaque animation» confirme Setra Ramanankoraisina, responsable événements et sponsoring de la Star.

« Un événement bien encadré »

Après deux ans sans avoir pu fédérer les inconditionnels de ses grands événements comme la Star Tour ou le THB Tour à son époque, la Star a mis les bouchées doubles cette année. Le plan de masse représentant cette « Tournée Star Janga » au fameux Bord de Mahajanga illustre à lui seul l’envergure de cet événement. « Nous avons opté pour la mise en place d’une grande terrasse à ciel ouvert pour l’occasion. Tout au long des trois jours de festivités, les places seront limitées, ainsi on aura à suivre de près le flux de gens qui entreront et sortiront dans ce lieu qui sera bien encadré. L’accès aux sites est ainsi gratuit suivant la capacité d’accueil autorisée de chacun d’eux » ajoute Setra Ramanakoraisina.

Outre le service de sécurité civile et le soutien des autorités locales, le respect des gestes barrières sera de rigueur tout au long de ces trois jours. Le 27 août, les festivités débuteront avec un flashmob sur la plage Grand Pavois dans la matinée. En début de soirée , sur le Bord, Stéphanie va retrouver ses fans après un concours fraternel de bras de fer. La matinée du 28 août, une grande caravane D’jino fera le tour de la ville de Mahajanga, suivi d’un concours de danse le soir avec Teg à l’animation et un grand spectacle avec la jeune chanteuse Wendy Cathalina. Le 29 août matin, une course de 5 km sera organisée au départ du Bord, suivra ensuite un concours de chants et une soirée musicale assurée par le chanteur à texte Samoela. De quoi bien profiter de ces derniers jours de vacances avant la rentrée.