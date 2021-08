Antsiranana – La danse hip-hop se développe dans la ville

Le rideau est tombé sur la deuxième édition du Festival « Godié Hype Hope » , tenu dans la capitale du Nord au cours de la semaine dernière. ll s’agissait d’un festival consacré pour la danse.

Cette deuxième édition du «Godié Hype Hope» aurait dû avoir lieu l’année dernière, mais elle a été annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Malgré le contexte sanitaire, les artistes n’ont pas cessé de s’entraîner et d’espérer que la deuxième édition se tiendra bientôt.

Leurs vœux se sont réalisés quand l’association Loko, un café culturel fondé par Chaminna Mirya Sakina, plus connu sous le pseudo Chacha a annoncé la tenue de l’événement cette année 2021. Cette dernière est aussi l’initiatrice du Festival «Godié Hype Hope». Selon ses explications , le projet lui tient à cœur car la ville d’Antsiranana est une ville animée par la culture urbaine à promouvoir , de la danse urbaine au graffiti, en passant par les arts oratoires.

Crée en 2019 par l’association AG 201, le festival a été un tremplin pour les danseurs et artistes urbains de montrer leur talent durant la semaine d’évènements. Block party ou battle des quartiers, freestyler, catégorie debout, catégorie breakdance, best jameur , show et concours chorégraphique, tels ont été les ingrédients de cette compétition de danse pendant toute la semaine.

Niveau élevé

Le dernier jour était le moment le plus attendu du festival. L’occasion pour chaque « crew » (groupe) de montrer le fruit de plusieurs semaines d’entraînement. Cette dernière partie du festival a commencé par une restitution chorégraphique animée par les danseurs pris en main par Mijo durant le stage de danse. Puis , le moment a été saisi pour présenter les groupes de danse participant au concours chorégraphique. Ils étaient cinq crew à savoir DNA crew, SDA crew, Leaders Team, les Trix et les M201 cross. Tous ont bien réalisé leurs chorégraphies respectives et le niveau a été bien élevé par rapport à la précédente édition, car même les jurys ont eu du mal à juger les performances des danseurs. Ces derniers ont été jugés sur la musicalité, l’originalité et la synchronisation. Malgré la difficulté du jugement, les jurys ont dû choisir un vainqueur et la victoire a été remporté par la SDA crew.

Ce fut une autre révélation car celle-ci a déjà gagné le concours lors de la première édition. Le discours émouvant de la présidente Chacha a clôturé cette deuxième édition du festival de danse urbaine d’Antsiranana.

Ce que nous pouvons retenir de ce festival c’est que les jeunes d’Antsiranana ont énormément de talent, qu’ils sont animés par la passion de la danse et de l’art urbain, que malgré les contextes dans lesquels se trouvent le pays, ils se sont démenés pour réaliser ce festival en paix, avec beaucoup d’amour tout en s’amusant comme ce qui est mentionné dans le slogan du festival « Peace, Love and having fun » a-t-elle affirmé, lors de la clôture de «Godié Hype Hop» dans la salle de spectacle de l’Alliance Française.