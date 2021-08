Andavamamba – Un journaliste attaqué et blessé

Un de nos journalistes photographes et son chauffeur ont été blessés et dépouillés de leurs biens par une bande armée, hier à 4h30 du matin, à Andavamamba.

RISQUE du métier et insécurité. Sergio Maryl, journaliste photographe du journal et son chauffeur ont été attaqués par quatre malfaiteurs équipés de pistolet, hier à 4h30 du matin, sur la route pavée d’Andavamamba. Ils ont été blessés et volés.

Le collègue aurait dû parti r pou r une mission à Antsirabe. Il a pris un taxi pour récupérer une journaliste à Andavamamba. Là bas, son chauffeur et lui devaient encore attendre au bord de la route pendant quelques minutes, car la consœur était en train de se préparer. Tout à coup, quatre individus armés surgissent de nulle part.

« Ils se sont approchés de moi pour m’éjecter de mon siège. Ils m’ont fait sortir de la voiture et asséné un coup de crosse à la tête. Ils ont pris mon portable. J’ai rapidement jeté mon portefeuille et mon permis de conduire par terre. Ils ne les ont pas trouvés », raconte le conducteur.

Emporté

« Ils ont ensuite cherché à ouvrir ma portière, mais elle était verrouillée. Alors, ils sont entrés par celle du chauffeur et celle de l’arrière. Ils ont armé leur pistolet. Ce qui m’a surtout fait peur. Je suis resté figé. Ils ont arraché mon collier en argent et fouillé mes poches », explique Sergio Maryl.

« J’ai essayé de crier une seule fois, mais ils ont, tout de suite, frappé ma tempe avec la crosse. Ils ont tenté d’enlever mes bagues en or. Ils ont eu l’une, mais l’autre n’a pas pu être tirée. Ils ont menacé de couper mon doigt avec un couteau. Je me suis dépêché à enlever la bague, sans succès. Finalement, ils sont repartis. Ils ont emporté mes appareil photo, flash, ordinateur et bijoux», poursuit-il.

Il a réussi à cacher son téléphone à son côté dès l’arrivée des brigands. Ceux-ci ont opéré à visage découvert. La scène a duré environ cinq minutes. Les criminels ont déjà emprunté un labyrinthe du quartier quand la journaliste et sa famille ont débarqué sur les lieux.

Les victimes sont allées se soigner avant de rejoindre le poste de police d’Ilanivato où elles ont porté plainte. C’est la seconde fois, sur cet axe, que des collègues ont fait les frais d’un vol à main armée.