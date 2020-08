Station forestière de Marohogo – Trois cents hectares brûlés en une nuit

Mardi, des incendies de forêts ont réapparu dans le Boeny, touchant la station de Marohogo. Ils seraient dus à des exploitants qui n’ont pas maitrisé leurs feux.

Regain de feux de brousse et incendies de forêts dans la région Boeny, ces derniers temps. Mardi soir, les feux ont de nouveau dévoré 307 hectares de végétation, dont 10 hectares de la station forestière récemment reboisée à Marohogo, située au PK 24 de la RN4.

« Les premiers feux ont commencé à 14 heures mardi, mais les fokonolona sont arrivés à les éteindre au bout d’une heure. Toutefois, vers 18 heures un autre point d’incendie est de nouveau apparu. Les feux ont été circonscrits vers 22h30. Une centaine de personnes, composées des sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga et de ceux de la région Boeny. La direction interrégionale de l’Environnement et du développement durable de Boeny et la Soctam ont déployé des équipes sur les lieux pour participer à l’extinction des feux. Dix hectares de reboisement récent ont été réduits en cendres », explique le directeur, Ihando Andrianjafy.

À la suite des investigations, il est avéré que c’est l’exploitation illicite de charbon de bois a provoqué ces incendies. Les exploitants n’ont pas pu maîtriser les feux, d’autant que les flammes ont été attisées par le vent. Une enquête est en cours, dirigée par le chef de la Police de l’environnement de Mahajanga 2 avec la participation de la Gendarmerie nationale.

Des milliers de feux

Il y a moins de deux mois, plus exactement le 1er juillet, un incendie a déjà éclaté dans cette station forestière de Marohogo, mais il a fallu toute une nuit pour l’éteindre.

Chaque jour, cent points de feux sont observés dans la région Boeny. La période de ces feux intervient à partir du mois de juin. Le MINREDD a pourtant constaté une baisse des points noirs au mois de juillet, trois mille contre trois mille cinq cents en juin. Ceci, en comparaison à l’année 2019 où quatre mille trois cents points d’incendie étaient enregistrés en juillet.

« Les feux de brousse sont souvent provoqués par les activités des exploitants de charbon de bois et des agriculteurs, mais aussi des fumeurs qui jettent leurs mégots inconsciemment par terre. Les ponts de départ sont difficiles à rechercher. La responsabilisation locale et la sensibilisation font partie de notre stratégie ainsi que l’accélération du système d’alerte est incluse dans le plan de gestion des feux au niveau de la DIREDD Boeny », a ajouté le Directeur.

Le taux de déforestation en 2018 est de 1,6% soit 9 000 ha ; une nette amélioration est constatée en 2019 avec 1,3% de moins de déforestation soit 7 340 hectares.