Pandémie – De nouveaux décès liés au coronavirus constatés

Aucun décès lié au coronavirus n’a été rapporté par les autorités depuis samedi. Mais la covid-19 vient de tuer trois autres personnes hier, selon les constatations officielles.

Trois morts supplémentaires du coronavirus viennent d’être signalés, un dans la région Analamanga et deux dans le Nord de Madagascar. Pourtant, depuis le 15 août, dans la région Diana, aucune victime de la covid-19 n’a été constatée dans les cinq districts qui la constituent et qui sont Ambilobe, Nosy Be, Ambanja, Antsiranana I et Antsiranana II. La contagion connaît une progression dans cette région du Nord où le décès de deux porteurs du coronavirus a été confirmé hier, ainsi que l’existence de cinq nouveaux cas positifs, contre trois malades rétablis.

Tandis que le nombre de morts du coronavirus est porté à cent quatre vingt un, celui des contaminés en phase de traitement atteint sept cent quatre vingt onze. Soixante huit patients qui développent un état grave, sont actuellement hospitalisés.

Accalmie

L’épidémie n’a fait aucune victime mortelle depuis quelques jours jusqu’à ce que l’annonce faite, hier, des trois décès, fasse renaitre l’inquiétude. Avec la reprise totale des activités quotidiennes du fait de la levée du confinement, notamment dans la région Analamanga, les cas contacts risqué de revenir en nombre.

« Le risque plane, la mort est inévitable, mais la prudence est à la portée de tous puisque nous sommes obliges désormais de vivre avec cette maladie », réagit un médecin interrogé sur l’aboutissement de la lutte contre le coronavirus. Dans l’ensemble du pays, soixante dix neuf nouveaux contaminés sont mentionnés. Trente-six d’entre eux se trouvent à Antananarivo où la vie avant le coronavirus reprend progressivement son cours.

Huit autres nouveaux cas positifs sont répertoriés hier, dans le Bongolava, quinze dans l’Alaotra Mangoro, trois dans l’Atsinanana, trois à Matsiatra-Ambony, huit dans la région Sofia, un dans l’Androy. Parallèlement à la baisse continue du nombre de nouveaux cas, la guérison est constatée chez quatre vingt dix porteurs du coronavirus.