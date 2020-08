Musique – Aina Cook renoue avec ses fans

Aina Cook nous revient à travers un concert en ligne collectif et inédit ce week-end. Elle arbore fièrement les couleurs du pays.

L’une des idoles incontournables, de la jeunesse malgache du début des années 2000, elle s’est toujours distinguée grâce à sa passion particulière pour la musique. Des États-Unis à Madagascar, Aina Cook continue d’envoûter par son joli minois et son attachement à ses deux cultures. Une interculturalité qu’elle cultive et conjugue à travers sa signature. Ce dimanche à partir de 15h, elle comptera parmi les têtes d’affiche de l’événement virtuel « Sound on ! Sunday» aux côtés de talentueuses chanteuses américaines.

La jeune femme promet ainsi de s’y distinguer par l’interprétation exclusive d’une chanson malgache. D’un père américain et d’une mère malgache, Aina Cook s’est ainsi forgée une personnalité artistique bien trempée, au sein duquel le jazz et le soul s’imprègnent des mélodies du terroir malgache. Fidèle à elle-même, elle poursuit une riche carrière outre-mer, sans pour autant délaisser les mélomanes du pays.

Dans la continuité de son tout premier succès, notamment grâce au télécrochet « Pazzapa » alors produite par la Radio-télévision Analamanga (RTA), elle enchaîne divers projets musicaux et conquiert pas-à-pas cette fois la scène internationale.

En communion

Entre Aina Cook et ses fans malgaches, c’est une communion musicale. Elle se plait à renouer continuellement un lien avec les mélomanes de la Grande île et se sent d’ailleurs privilégiée par l’engouement qu’elle suscite au pays. En 2018, ses retrouvailles avec le public national au Plaza Ampefiloha ont été émouvantes. S’ensuit une participation au Nosy Be Jazz Festival, un voyage initiatique car elle a pu redécouvrir les splendeurs du pays.

Cette expérience a réveillé la nostalgie de sa jeunesse et d’une carrière musicale précoce. Ses souvenirs de Madagascar l’ont inspiré à reprendre l’une de ses tubes intitulée « Fa izay ». Aina Cook souligne « Il importe de toujours se tourner vers l’avenir et de laisser le passé nous enrichir ». Evidemment, elle espère réitérer le plus tôt possible l’aventure du jazz à Madagascar. En attendant, la jeune chanteuse aux côtés de son mari trompettiste Kyle Allen continue de parcourir les scènes musicales dans le pays de l’oncle Sam.