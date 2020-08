La maitrise foncière, un facteur essentiel du développement

«Paysans sans terre ou terre sans paysans ? » Pour Philippe François, c’est une question iconoclaste, certes, mais qui ramène à sa véritable dimension le problème du développement » (Revue trimestrielle Mada­gascar Océan Indien, avril 1990).

Dans les sociétés en développement, la maitrise foncière agraire représente l’un des facteurs essentiels sinon le moteur de ce processus.

Selon l’économiste, la conception organico-religieuse que le Malgache a de ses relations avec la terre et le sol, exclut toute possibilité d’absence entre un Malgache et un terroir. Aussi, sur le plan anthropologique, la notion de paysans sans terre doit-elle être considérée comme ne relevant pas de l’univers culturel du monde rural.

La notion de paysans sans terre apparait pour la première fois, sur le plan législatif, en 1985. C’est l’année où une proposition de loi portant modification de la gestion du patrimoine foncier la mentionne, même si la conséquence juridique n’est pas encore effective. À la suite de quoi, les travaux parlementaires montrent alors « une assimilation des paysans sans terre avec les paysans déshérités ». Autrement dit, le paysannat sans terre constitue une manifestation de la pauvreté rurale et pose « la problématique fondamentale du développement rural ».

D’après Philippe François, le paysannat sans terre est la conséquence d’une situation caractérisée par l’absence d’une gestion macroéconomique de trois facteurs, l’homme, la terre et le développement.

La qualité du facteur humain est la première condition à l’apparition d’un paysannat sans terre. « La confusion conceptuelle opérée entre déshérités et sans terre semble révéler une dimension importante : la situation de pauvreté tant économique qu’intellectuelle. » Le paysannat sans terre nait ainsi au sein des couches de la population rurale qui ne jouissent d’aucune sécurité, matérielle ou juridique, et soumises à l’agression permanente de l’environnement, sans moyens pour y faire face ni pour le maitriser. « Tout au plus, sont-elles de simples exécutants, à la limite de l’utilité humaine ou économique. »

La terre constitue le facteur matériel indispensable à l’existence ou non de la catégorie de paysans sans terre. « Le problème ne réside donc pas dans l’absence de droits ou de pouvoirs sur la terre, mais dans les limites inhérentes même au sol ou des bénéfices retirés des pouvoirs sur un sol », précise l’auteur de l’étude. Et la pauvreté rurale apparait lorsque la terre ou les activités agricoles, pour différentes raisons toujours justiciables, « ne peuvent plus assurer une sécurité minimale aux personnes qui en tirent l’essentiel de leurs moyens d’existence ». Ce qui amène Philippe François à rappeler l’importance du facteur éducation et formation sur la nature économique de la terre.

Le développement, ou plutôt l’absence de développement, est le dernier élément de la trilogie. Pour l’auteur de l’étude, le développement signifie « la vision d’un avenir maitrisé et géré par les hommes concernés », car il ne se réduit pas à son aspect quantitatif, plus ou moins, de croissance économique. Des blocages empêchent l’accomplissement d’un quelconque projet, notamment l’inaptitude à concevoir ce projet et le sentiment d’impuissance face aux difficultés qui ne font qu’accentuer l’avènement du paysannat sans terre.

Philippe François termine ce chapitre de son étude en concluant que, dans ces conditions, le paysannat sans terre apparait comme un phénomène complexe, dont l’existence même est « une véritable interpellation, tant de la pensée en matière de développement rural, que des institutions sociales elles-mêmes pour que l’action, portant simultanément et d’une manière coordonnée, sur les trois éléments de la trilogie homme-terre-développement, puisse amorcer un processus d’enrayement du fait de la pauvreté rurale ».

Ceci amène à la « mutation des mentalités » et à la réforme agraire. Celle-ci est présentée comme le principal instrument d’action contre le phénomène du paysannat sans terre, « compte tenu de l’approche anthropologique de la propriété foncière, empreinte de suspicion »..