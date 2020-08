Coupure d’électricité – La vétusté des machines cause le black-out

Antananarivo est dans le noir et les plaintes des usagers fusent de partout. Un problème au central d’Andekaleka, en serait la cause.

Consternation. D’Antsirabe à Moramanga en passant par la capitale. Depuis hier, en début d’après-midi, c’est tout le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA) qui est victime d’une défaillance de la centrale d’Andekaleka. « Suite à la panne des groupes dans la centrale d’Andekaleka, quelques localités d’Antananarivo connaîtront des coupures de courant. L’équipe technique de la JIRAMA est en plein dépannage, à l’issue duquel l’alimentation en électricité reviendra à la normale» annonce la compagnie. Trois groupes sur les quatre constituant les alternateurs, moteurs et turbines d’Andekaleka seraient en cause dans ce black-out d’envergure selon les responsables de la compagnie.

La centrale alimente le RIA, la vétusté des machines fait partie des causes de cette panne. La perte de production est estimée à plus de 40 mégawatts présentement. Raison pour laquelle la compagnie est dans l’obligation de délester certains quartiers d’Antananarivo en électricité le temps que la production revienne à la normale. Au moment où nous passons sous presse, l’équipe technique de la Jirama est déjà en train de rétablir progressivement l’anomalie. « Les réparations se dérouleront ce soir entre 17H 30 et 22h 00 » a annoncé la Jirama hier sur sa page facebook.

Cependant, aucun paramètre ne peut assurer le rétablissement à la normale de la situation qui peut perdurer selon le niveau de la panne des trois générateurs d’Andekaleka. Les commerces dans les quartiers où l’électricité n’est pas rétablie perdent leurs clients. Rares sont les usagers qui peuvent se permettre d’investir dans l’achat de groupe électrogène avec un pouvoir d’achat diminué en ces temps de crise sanitaire.

Plaintes

« Nos clients cherchent l’électricité pour leur sécurité, et pour alimenter leurs appareils électroniques » ajoute le gérant d’un cyber café en périphérie de la capitale tandis qu’un travailleur indépendant craint de perdre ses clients européens dans la mesure où ces derniers ne considèrent nullement une coupure de courant comme étant un droit à l’incapacité de travailler dans leurs pays. « Cette coupure représente une grande perte pour nous. Tous nos produits laitiers ne sont plus consommables » déplore Danielle Ange épicière.

Le temps que l’approvisionnement en électricité de sa boutique revienne à la normale, ces produits commencent à fondre. « En u n e demi-journée, mon fonds de commerce a été réduit presque à zéro. On comprend que l’approvisionnement en carburant des groupes de la compagnie nationale n’est pas simple. Cependant il serait plus bénéfique que ces délestages, respectent scrupuleusement des calendriers annoncés et qu’ils ne durent pas autant » ajoute-t-elle.

Pourtant, le projet PAGOSE ou Projet d’amélioration de la gouvernance et du secteur électrique, initié en 2015, avait pour objectif d’arriver à la rénovation des infrastructures et des machines de la Jirama. Tablant sur une enveloppe de soixante-cinq millions de dollars octroyés par la Banque mondiale au gouvernement malgache pour renforcer la gestion et la gouvernance de ce secteur à Madagascar.