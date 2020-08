Conseil municipal de la CUA – L’ordre du jour sème la zizanie

La commune urbaine d’Antananarivo monte au créneau quant au dossier concernant la société en télécommunication TOM. La convention entre la commune et cette société a été insérée dans l’ordre du jour de la session extraordinaire du conseil municipal. Le maire Naina Andriantsito­haina s’est dit être surpris sur ce programme qui n’a pas été communiqué avec l’exécutif . Alors que la convocation additive envoyée à tous les membres mentionne en bonne et due forme l’ordre du jour.

À entendre l’explication du maire Naina Andriantsi­tohaina, hier, lors de l’ouverture officielle de la session extraordinaire, lui et ses collaborateurs n’ont pas été avisés sur l’adoption de l’ordre du jour avant qu’il soit transmis au président du conseil municipal. « Alors qu’il n’y a que deux personnes au sein de l’exécutif qui devraient approuver l’ordre du jour, le maire et le secrétaire général ». Dans ce cas, « d’autres personnes au sein du département auraient eu l’intention de faire passer le dossier à la session» doute le maire. « Une enquête sera ouverte pour découvrir ces gens et elles seront sanctionnées », a-t-il ajouté.

Devant les membres du conseil municipal, le maire a expliqué qu’aucune convention n’est pour l’instant établie entre la commune et la société TOM. Une négociation été entamée entre les deux parties mais elles ne se sont pas mises d’accord sur le détail technique ainsi que le paiement des redevances.