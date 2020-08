Basketball – Coaching : Andrianarivony, diplômé de l’université de Leipzig

Projet de formation des jeunes. Le sortant de l’Ecole normale supérieure d’éducation physique et sportive, Liantsoa Miarifetra Andriana­rivony, a bénéficié d’une bourse d’études en Allemagne.

Il a suivi un stage international de perfectionnement spécialisé en basketball à la faculté des sports à l’uni­versité de Leipzig, du mois d’août 2019 au février de cette année. De retour au pays, il projette de promouvoir la discipline, qui est sa passion.

«Nous avons survolé le sport en général et le basketball en particulier… On nous a appris la médecine du sport, la didactique de psychologie, le management du sport, les fondamentaux du basketball, la science de l’entraînement et de musculation, …», résume Miarifetra Andriana­rivony, de son séjour en terre allemande. Comme les vingt candidats à l’évaluation finale, dont des techniciens des pays francophones en Afrique, il a obtenu le diplôme« Global sport expert » après avoir réussi les examens.

«Désormais, je peux exercer la fonction d’entraîneur des jeunes et aussi des seniors », se réjouit-il. «Le sport n’est pas encore valorisé et priorisé dans les pays comme le nôtre, contrairement à ce que j’ai vu en Allemagne », regrette-t-il.

Un passionné à fond de la balle orange, Miarifetra, membre de l’équipe nationale U17G, au poste d’ailier, aux Jeux de la CJSOI (Com­mission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien) aux Seychelles en 2008, avait déjà fondé son propre club, le Basketball for change (BB4C), au mois de juin 2019, un mois avant son départ pour l’Alle­magne. Aux Seychelles, la bande à Miarifetra a raté de peu la médaille d’or en s’inclinant en finale face aux Réunionnais.

Son club qui compte une trentaine de membres, tous des jeunes de 7 à 14 ans, a été déjà engagé aux cham­pionnats de la section de Tanà-ville cette saison. La compétition a du être annulée à cause de la crise sanitaire, comme le cas d’ailleurs de toutes les autres activités sportives.

En temps normal, le club s’entraîne deux fois par semaine, le mercredi et le samedi sur le terrain de l’INFP à Mahamasina. «Notre mission est de former et d’éduquer les jeunes à travers le basket. Nous avons opté pour la préparation de la relève, lui inculquer la culture de la discipline afin de préparer ces jeunes à devenir des sportifs de haut niveau plus tard», soutient le nouveau diplômé.