Banque africaine – Focus sur la résilience économique de l’Afrique

Développement en période de pandémie. C’est la ligne conductrice de la 46e réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement (FAD) qui a débuté hier à Abidjan au Côte d’Ivoire. Les réunions se tiennent en mode virtuel en raison des contraintes liées à la crise sanitaire en mettant un accent particulier sur la conséquente perte de croissance du continent.

« À cause de la pandémie, l’Afrique a perdu plus d’une décennie des gains réalisés en matière de croissance économique. La reprise sera longue et difficile. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, le continent pourrait perdre au moins 173,1 milliards de dollars de PIB en 2020 et 236,7 milliards de dollars en 2021 en raison de la pandémie » explique Akinwumi Adesina président de la BAD.

Actuellement, cette coopération est opérée dans le cadre du document de stratégie pays. Ce document DSP est subdivisé dans les grandes catégories dont le financement des infrastructures agricoles et routières, le financement des projets d’envergure pour l’électrification du pays ou encore le développement du commerce. Rien que pour l’année dernière, cette institution a engagé 192 millions de dollars de financement pour la grande île. «Madagascar est classé comme pays en transition depuis 2013, vu la dégradation de la situation dans le pays. La revue à mi-parcours du document stratégie pays de Madagascar permettra l’accès au guichet secteur privé de la Bad dans la mesure où l’évaluation donne des signes positives » a annoncé ce responsable lors de sa dernière visite dans le pays .