Antanifotsy – Un bébé siamois vit des heures collé à son frère décédé

Un nouveau-né a vécu plusieurs heures, accolé au corps sans vie de son siamois, avant de succomber à son tour.

« Ils avaient très peu de chance de survivre, après leur naissance. Ils n’avaient pas d’organe génital externe et j’ai également constaté qu’ils n’avaient pas d’anus », indique un médecin. Il travaille dans la commune d’Ambatolahy-Antanifotsy, où sont nés les jumeaux rattachés l’un à l’autre, mardi vers une heure du matin.

La mère des enfants, âgée d’une vingtaine d’années, n’a pas accouché dans une formation sanitaire. Elle a été prise en main par une matrone de la commune.

Le plus grand des deux bébés n’aurait vécu qu’une heure. Le second est décédé, hier matin, selon l’affirmation du maire de cette commune, Veloson Razafimahatratra. D’autres sources affirment cependant que le second bébé a succombé, l’après-midi-même.

Cette naissance inhabituelle a suscité la curiosité des habitants d’Ambatolahy. Ils ont été nombreux à venir voir les bébés siamois, un phénomène rare.

«Ils avaient deux têtes, deux corps accolés au niveau de l’abdomen. À eux deux, ils n’avaient que trois membres inférieurs. Les doigts du bébé décédé étaient également incomplets », témoigne Veloson Razafimahatratra.

Une mère de famille qui est également venue voir les enfants siamois témoigne qu’une substance brunâtre sortait de la bouche du bébé décédé. « C’est, probablement, parce qu’ils n’avaient pas de voie naturelle d’évacuation », suppose-t-elle.

La famille des jumeaux siamois se serait préparée à la mort de ces derniers qui étaient nourris à l’eau sucrée.

Contacté par une collègue, le Dr Romain Aristide Raherison, chirurgien pédiatre, qui a déjà séparé des enfants siamois au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona d’Ampefiloha indique qu’en cas de décès de l’un des siamois, la chance de survie de l’autre est faible.

« Les bébés siamois sont liés l’un à l’autre. La séparation doit se faire en urgence », explique-t-il. Une telle opération n’est possible qu’à Ampefiloha, pour le moment.