Antananarivo-Côte Est – Les réservations de place sont obligatoires

Ceux qui n’ont pas réservé leur place par téléphone, auprès des coopératives de transport en commun qui relient Antana­narivo à l’Est, dans un sens comme dans l’autre, seront refoulés des gares routières. « Les réservations de place par téléphone sont obligatoires. C’est uniquement après leur validation que les passagers pourront faire le voyage », souligne le directeur général de l’Agence des Transports Terrestres (ATT), le général Jeannot Reribake. C’est ce qui découle de la rencontre entre les transporteurs et l’ATT, hier. « Le but est de réduire au maximum, les personnes qui circulent dans les gares routières, en cette période d’épidémie. Ainsi, les personnes qui ne travaillent pas dans les gares routières ne pourront pas y entrer », rajoute notre source.

Départs espacés

Les demandes de réservations de place affluent depuis lundi. Ce n’est que hier, après cette réunion, que les guichetiers des coopératives ont enregistré leurs premières réservations. Quelques coopératives ont déjà enregistré des dizaines de réservation, hier après-midi.

Toujours dans le but d’éviter les grandes affluences dans les gares routières, les heures de départ seront espacées d’une heure, de 6 heures à 12 heures. Ainsi, les voyageurs n’arriveront pas en même temps. Il n’y aura pas, par ailleurs, de voyage de nuit, le couvrefeu étant toujours en vigueur.

Aucun véhicule ne pourra embarquer des passagers en dehors de la gare routière. Car tous les passagers doivent être inscrits dans un manifold. Ces derniers sont invités à présenter leur carte d’identité nationale et à donner leurs coordonnées.

Toutes les mesures sanitaires seront appliquées avant, pendant et après le voyage, en vue d’éviter la propagation du coronavirus. Usage de gel désinfectant, port de deux masques au moins, durant le voyage car en un trajet de neuf heures, en tout cas, ces masques doivent être changés deux fois.

Durant le voyage, la distanciation physique de un mètre ne sera pas possible, car les passagers se retrou­vent à quatre par banquette si le véhicule est une Mercedes Sprinter, et à trois par banquette, pour les minibus. Le prix du ticket de transport ne change pas. La ligne qui relie Antananarivo et Toamasina va reprendre le 29 août.