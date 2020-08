Andavamamba – Deux voleurs inter – pellés sur le fait

Pris la main dans le sac. Deux jeunes hommes, tous âgés de 18 ans, se sont fait cueillir par des policiers en civil, hier en plein jour, du côté d’Andavamamba, tout près de l’église reformée FJKM.

Les captifs vol aient à l’arraché au nez et à la barbe des badauds quand la police est parvenue à leur mettre la main au collet. Ils ont été amenés au commissariat du quatrième arrondissement pour être interrogés. Ils seront renvoyés devant le parquet dès que l’enquête sera clôturée, d’après les informations signalées.

Ce genre de coup de filet n’est pas nouveau pour les habitants d’Isotry, de Manarintsoa, d’Anatihazo et d’Andavamamba, selon les témoignages recueillis sur place. « Les larcins et l’arrestation des pickpockets font partie de notre quotidien. Ceux qui sont déjà en prison recommenceront dès leur sortie. C’est toujours comme cela. Ils volent et parfois, ils tuent », raconte un riverain.

La police responsable du secteur procède à présent à une véritable chasse aux malfaiteurs, à l’origine de l’insécurité perpétuelle que vivent les habitants.