Raoul Rabekoto : « La conférence se tiendra avant la fin de l’année »

Le nouveau président de la FMF, Raoul Rabekoto, affirme que la conférence nationale, qu’il a annoncée dans son programme, se tiendra dans les mois à venir.

Chose promise chose due. Raoul Rabekoto confirme la prochaine organisation d’une conférence nationale pour l’avenir du football malgache.

Tous les acteurs du ballon rond y seront conviés. L’objectif sera de les fédérer autour de la nouvelle vision du président fraîchement élu de la fédération : « Madagascar, un grand pays de football ». Mais aussi, il s’agira de recueillir leurs différentes propositions pour développer la discipline.

« La conférence se tiendra avant la fin de cette année. On formera un comité d’organisation prochainement », confie-t-il.

Candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2010, Raoul Rabekoto l’a emporté cette fois-ci. Et ce, grâce à une meilleure persuasion auprès des dirigeants régionaux. « J’ai tiré des leçons de ma défaite de 2010. Je ne décrirais pas cette victoire comme une revanche. Je dirais juste que j’ai su mieux convaincre les présidents de ligue cette fois-ci. Et aussi, ils ont remarqué mes efforts et ma persévérance », poursuit celui qui est décrit comme un administrateur hors pair par ses proches.

Gestion informatisée

Pour diriger la Fédération Malgache de Football de la meilleure des manières, le nouveau président entend mettre en place un nouveau système. Une bonne gouvernance basée sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, d’après ses propos juste avant l’élection.

Il s’agira de mettre en place un système de gestion informatisée et interactif. « Ce système sera opérationnel en un mois. Il s’agit d’un outil de pilotage et de suivi. Aujourd’hui, c’est impossible de diriger une telle institution sans un outil de ce genre », rajoute-t-il.

Raoul Rabekoto a été déclaré vainqueur de manière provisoire, à l’issue de l’ élection de samedi à Toliara. Les résultats officiels seront proclamés ce 1er septembre, d’après le calendrier électoral mis en place par le comité de normalisation.

Par la suite, la passation devrait se faire rapidement entre le CDN et le nouveau président, ainsi que les nouveaux membres du comité exécutif.