Nouveauté – L’album « Seven » plaît dès sa sortie

La soirée de la sortie officielle de « Seven », le premier album de Andriaina et The Niconni, a permis d’apprécier ce nouveau produit à sa juste valeur. Leur style séduit.

Progressive ment. L’atmosphère du listening party du samedi 24 août au soir, à la salle de l’horloge de The Station à Soarano, s’est intensifiée au fil du temps. L’album « Seven » de Andriaina et The Niconni qui a été présenté à cette occasion, a mis l’assistance nombreuse en état d’euphorie.

Devant un public majoritairement jeune et dans un décor simple mais agréable, Andriaina et The Niconni s’affairent à faire découvrir le fruit de leurs durs labeurs. Après une brève introduction, le son des treize morceaux qui composent leur premier album retentit dans la pièce. Entrecoupée de petites historiques de chaque titre, la séance d’écoute plonge l’assistance dans l’univers particulier des deux jeunes hommes. Le rideau de lumières au fond de la scène et les guirlandes lumineuses ornant la salle apportent une touche céleste à l’œuvre qui distille des sonorités sans frontières dans un arrangement très actuel.

Par des gestes expressives, les invités adhèrent aux tons bien dosés de chaque morceau, tout en écoutant le contenu. En malgache, en français, et en anglais, Andriaina chante la vie, l’amitié, l’amour, sa vision et sa perception des choses dans une sensibilité et une franchise saisissantes en évoquant la schizophrénie, par exemple, dans un des morceaux. Le vocal chops de Nicconi donne une autre dimension à chaque œuvre.

Peut s’exporter facilement

Après cette partie de « listening », les deux artistes ont investi la scène pour une séquence de live acoustique, démontrant ainsi leur capacité à chauffer la salle et à placer l’ambiance au plus haut niveau. « Le concept de la soirée me met dans un état réceptif. Faire écouter l’album d’abord, permet de se concentrer sur les petits détails de leur travail. Après, ils se sont donnés en spectacle. Leur musique peut s’exporter facilement. C’est une musique qui vit et reflète leur joie de vivre. Elle est agréable à écouter et apporte de l’ambiance. En tant que profane, je souhaiterais entendre plus de touches malgaches dans la composition », ressent Nirina R., un consultant présent lors de cette soirée durant laquelle les titres « Malagasy dream », «Memories », et «Fog », ont tout de suite fait sensation forte.

Soixante-douze albums se sont écoulés pendant ce vernissage de « Seven ». « En gros, comme l’album, c’est du nous, sans censure, ce titre résulte de l’addition de la date de naissance à nous deux. Il représente les divinités. C’est aussi notre chiffre porte-bonheur à tous les deux », expliquent le chanteur Andriaina et le producteur Niconni, satisfaits de ce premier pas réussi. L’album est déjà disponible sur les plateformes numériques comme deezer, spotify, et itunes. Et une vente en ligne sera prévue très prochainement.