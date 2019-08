Kidnapping – La gendarmerie chasse onze ravisseurs

Onze kidnappeurs d’un Indien, à Ankadivato, le 5 août, ont été cueillis à Fianarantsoa, la semaine passée, avec leur arsenal.

Gros coup de filet, à Fianarantsoa, contre un réseau de criminels, la semaine passée. Il s’agit de l’arrestation de cinq femmes et six hommes épinglés dans le rapt d’un Indien de nationalité française qui a eu lieu le 6 août, du côté d’Ankadivato. Leurs armes de poing et quatre scooters, dont ils se sont servis pour accomplir leur mission, ont été saisis. Le groupement de la gendarmerie d’Analamanga est saisi de l’affaire.

De son côté, la victime et sa famille ont préféré ne fournir aux enquêteurs aucun renseignement sur ce qui s’est réellement passé. Elle a rapidement retrouvé les siens après versement d’une rançon dont le montant exact n’a pas, non plus, été révélé.

Ayant eu vent de ce kidnapping, les fins limiers de la gendarmerie ont tout de même travaillé avec les maigres indices en leur possession pour remonter la piste. Treize jours plus tard, soit le 18 août, ils sont tombés sur deux premiers suspects, lesquels ont reconnu l’acte et cité leurs onze coauteurs. Parmi eux figure un couple, selon les informations signalées. D’autres ont déjà mis la clé sous la porte pour aller se réfugier à Fianarantsoa. Aucun d’eux n’a, pourtant, échappé aux mailles du filet tendu par les forces de la gendarmerie.

Plusieurs puces

Cuisinés dans les locaux du groupement, à Ankadilalana, ils ont fini par dévoiler l’emplacement de leur matériel de guerre. Du coup, une perquisition a été effectuée, menant à la découverte de deux pistolets, quarante-neuf cartouches, quatre portables, deux amulettes et quatre scooters.

Dans leurs activités criminelles, notamment dans cet enlèvement contre rançon, ces malfaiteurs ont fait usage de quelques fausses cartes d’identité nationale, leur permettant d’acheter plusieurs puces pour communiquer. Tous les onze ont été présentés au Procureur, hier.

Après ce rapt, aucune information ni plainte n’a été déposée à la gendarmerie, mais il fallait qu’elle se soit efforcée, elle-même, de collecter des renseignements territoriaux pour parvenir au bout de la chaîne.

« La population devrait toujours aviser les forces de l’ordre en constatant un cas d’insécurité chez elle », a insisté le colonel Jean Anicet Randrianarivelo, commandant du groupement d’Analamanga.