Diana : Préparer les personnes vulnérables aux cyclones

Un séminaire s’est tenu à Antsiranana en fin de semaine, axé sur l’implication de tous, même des enfants, dans la gestion des risques et catastrophes, surtout climatiques.

La gestion des risques et des catastrophes est l’affaire de tous, même des enfants. C’est l’intitulé du projet dont le séminaire d’ouverture a eu lieu ce weekend à l’Hôtel de la Poste, à Antsiranana, et qui est organisé par le Consortium Humanité & Inclusion (HI) et CARE International à Madagascar. Les deux initiateurs ont pris en compte la vulnérabilité des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées, des femmes, et des personnes exclues socialement lors des catastrophes naturelles.

Selon des statistiques, en effet, celles-ci affectent chaque individu différemment, selon ses caractéristiques personnelles et ses caractéristiques liées à son environnement physique, social et économique. Le projet a pour objectif de renforcer les capacités de préparation et la réponse de la population et des institutions des zones d’interventions, face à une catastrophe d’origine hydrométéorologique. Il a été élaboré de manière conjointe avec le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique et professionnel, la direction générale de la Météorologie, l’Unicef et la Plateforme humanitaire du secteur privé. En fait, ce séminaire a marqué le démarrage officiel de ce projet dans la région Diana.

Trente fokontany

Il est financé par l’Union Européenne, la Protection civile et humanitaire à hauteur de 2 222 223 euros. L’occasion a permis de présenter à l’assistance les activités du projet qui a démarré le 1er juillet et s’étale sur deux ans. Il va intervenir dans trois régions, sept districts, et trente fokontany, et a comme cible les 308 645 personnes. Durant la rencontre, une campagne de sensibilisation a été menée à l’intention des invités composés des autorités, des représentants d’organisations de la société civile, des élus et des directeurs des services techniques déconcentrés et autres. Leur participation au séminaire leur permettra de prendre connaissance de la stratégie d’intervention du projet et de s’engager dans sa mise en œuvre au bénéfice des populations.

Le secrétaire exécutif du BNGRC, El ack Olivie r Andriakaja, a affirmé « qu’il s’agit là d’un projet immense et satisfaisant, car il renforce les résiliences d’origine météorologique. Cette fois, les enfants et les personnes vivant avec un handicap ne sont pas oubliés. Pourtant, ils sont les plus impactés par une catastrophe naturelle et ne peuvent pas participer aux activités de préparation et de sensibilisation communautaire. Ils ne reçoivent même pas, ou très peu, d’aides lors d’une réponse d’urgence ».

Dans la région DIANA, deux districts bénéficieront du projet, à savoir Antsiranana-I et Ambilobe, avec comme cibles respectives la commune urbaine d’Antsiranana et ses quatre fokontany ainsi que les quatre communes d’Ambilobe et ses quatorze fokontany. Le Bassin versant de la Mahavavy n’est pas à exclure.