67ha : Un peloton mobile incriminé

Des éléments du régiment d’artillerie anti-aérienne de Betongolo (RAAA) effectuant une patrouille aux 67ha ont été fusillés de critiques et incriminés pour violences envers une famille propriétaire d’un bar et un client. Les faits se son t passés dans la nuit de dimanche à hier. Irma Rasoarimalala, membre de cette famille, a publié sur son compte qu’ils auraient des preuves en vidéo et photo de la scène. Le ministère de la Défense nationale (MDN) a, pour sa part, couvert son peloton mobile (PM).

« C’était pendant leur passage aux 67 ha que les patrouilleurs ont entendu du bruit. En revenant pour vérifier ce vacarme, ils ont trouvé ce bar étant toujours ouvert à 21h 40. C’est là qu’ils ont vu un ivrogne sortir du comptoir, heurter la moto d’une personne, provoquer le désordre et la dispute », explique le MDN. Aussitôt, les militaires ont sécurisé l’entourage et prié le responsable de fermer le bar. De son côté, ce dernier a riposté en tonnant que le bistrot est à lui et que c’est sa propriété privée, selon toujours les explications reçues.

Coups de pieds

« C’était un arrangement et une collaboration que ce peloton a demandé, alors qu’en réponse, les locataires l’ont menacé et nargué. Il n’y a jamais eu un abus de pouvoir comme l’a été véhiculé sur Facebook », précise l’armée.

D’après Irma Rasoarimalala, ils étaient en train de fermer leur troquet entre 20h 30 et 20h 45 quand ces soldats ont attrapé un client qui allait rentrer à Isotry, après avoir acheté une cigarette chez eux. « Cet homme roué de coups de tête et de pieds n’était pas ivre. La troupe a aussi frappé mon cousin avec la crosse de leur arme, lorsqu’il l’a priée de s’éloigner de la porte. Nous avons écarté notre cousin, tandis que cinq des soldats ont déjà commencé à charger leur fusil. Puis, ils ont pointé sur nous leurs armes en menaçant de tirer », raconte-t-elle.

Le PM aurait saccagé deux motos à l’extérieur, quand les barmen auraient fermé leur maison. Vers 23h, il est revenu en leur recommandant de supprimer les vidéos et les photos qu’ils ont prises. Or, ils ont continué de le filmer.

Les victimes ont avisé les éléments du commissariat à proximité de ces faits. La police les a pourtant orientées vers la brigade de Tanàville. Celle-ci n’a pas encore reçu leur plainte, selon son commandant, hier au téléphone