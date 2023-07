TRAVAUX PUBLICS – Les impayés du fonds routier disponibles

Enfin. Le bout du tunnel pour une grande partie des entreprises du Fonds routier. Le ministère de l’Économie et des finances se dit prêt à s’acquitter des sommes d’argent impayées pour les Petites et Moyennes Entreprises ayant prêté leurs services au Fonds Routier, des sommes qui s’élèveraient à 44 milliards d’ariary. C’est ce qu’a indiqué le département dans une communication publique : « L’argent est disponible » a-t-il annoncé . D’après le ministère de l’Économie, il ne resterait plus qu’à compléter les dossiers des prestataires du Fonds Routier (FR) pour engager le paiement de cette somme. Version corroborée par les propos de responsables au sein du MEF, le ministère attends le dépôt de ces dossiers du Fonds routier pour procéder au paiement. « Jusqu’à présent, nous attendons encore les dossiers provenant du FER, une fois toutes les pièces complètées, nous pourrons entrer dans la procédure de paiement car l’argent est déjà disponible », explique Ranaivoarisoa Lova Faramalala, fondé de pouvoir de la Recette Générale d’Antananarivo. C’est le président de la République, Andry Rajoelina, qui avait donné la consigne au ministère des finances, lors de son interview télévisée du 16 Juillet dernier. Le chef de l’Etat avait alors donné son feu vert pour payer les rétributions que l’État doit aux entrepreneurs qui ont effectué les travaux de réfection et de réhabilitation des routes. « Beaucoup de personnes se sont plaintes parce qu’elles n’ont pas perçu leur part de rétribution, je donne maintenant la consigne au ministre des Finances ainsi qu’aux autres départements concernés ”. «Ceux qui ont fait leur travail seront rémunérés, contrairement à ceux qui ont mal effectué leurs prestations, et qui seront sanctionnés», avait-il annoncé ce jour là. Ce sont au départ plus de 200 entreprises prestataires du Fonds Routier qui avaient porté leurs doléances à différentes sphères depuis des mois, afin de percevoir des émoluments estimés à 44 milliards d’ariary. Cette procédure de paiement des prestataires fait suite aux directives données par le locataire d’Iavoloha. Le ministère des Finances a indiqué au mois de mai que l’État a déjà réglé les arriérés de 73% des prestataires, soit 13 704 entrepreneurs, d’un montant total de 577 milliards d’ariary.