TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – Les centrales hybrides gagnent du terrain

Les centrales hybrides commencent peu à peu à se développer dans la Grande île. Des alternatives aux énergies fossiles utilisées traditionnellement dans les sites de production d’électricité pourraient contribuer à réduire les coûts et les pertes financièrs. Diversification. Les projets de transition vers les énergies propres se multiplient sur la Grande île. Un des derniers projets mis en œuvre récemment pour l’hybridation de centrales électriques est celui de la centrale hybride de Diego Suarez. Cette partie septentrionale de l’île rouge dispose maintenant d’une centrale pouvant fournir de l’énergie solaire, en plus de celle produite avec du fuel lourd (HFO). Elle est dotée d’une capacité de production de 2,4 mégawatts pour sa partie solaire. Le projet, qui avait été initié par le groupe Enelec, filiale du groupe Filatex, est maintenant opérationnel depuis la fin du mois de décembre 2022. D’après les responsables du projet, l’objectif principal est d’alléger les dépenses de la société nationale d’eau et d’électricité (Jirama) vis-à -vis des énergies fossiles en augmentant progressivement la production en énergie solaire.

« En augmentant la production en énergie solaire, disons pendant la journée, de cinq heures du matin à cinq heures de l’après-midi, on devrait pouvoir réduire la consommation de carburant car cela permet l’utilisation de trois générateurs au lieu de quatre, » explique Tahiana Ramaromandray, administrateur général d’Afripower. Il ajoute : « Quand l’utilisation de HFO diminue, cela constitue logiquement un bénéfice pour la Jirama, en termes de coûts ». Avec la diversification des moyens de production d’électricité, la stabilité énergétique devrait être garantie. Tout le défi réside maintenant dans la multiplication de ces ressources en énergies alternatives. Actuellement, il s’agit de la première phase du projet d’hybridation des centrales électriques qui a été effectué par Enelec et Afripower (ex Symbion power). Comme Rome ne s’est pas faite en un jour, ces projets d’hybridation entrent pour le moment dans le cadre de l’adaptation progressive de la production de la Jirama aux énergies renouvelables. Actuellement, il existe plusieurs centrales hybrides dans les villes comme Antananarivo, Toliara, Mahajanga ou encore Antsiranana. Les prochaines étapes se résument ensuite à dégager plus de puissance solaire pour les centrales électriques mais aussi à construire le plus de centrales solaires à mettre en service. Les projets d’hybridation de centrales électriques développés dans les grandes villes de l’île pourront fournir, à plein régime, une puissance de 48 MW d’énergie solaire.