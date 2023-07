TANJOMBATO – Une trentaine de vendeurs à relocaliser

Des vendeurs en perte de revenus. Une trentaine de vendeurs situés à Tanjombato sont exclus de la vente auprès du chemin de fer depuis hier. Ce chemin de fer sera mis en marche par l’entreprise Madarail pour le fonctionnement du train urbain. Pour des raisons de sécurité, les vendeurs sont interdits d’exercer leurs activités à moins de cinq mètres du chemin de fer et aussi sur le dessus de celui-ci. C’est la raison pour laquelle ils seront relocalisés vers d’autres endroits, dit-on. Les vendeurs se plaignent de cette décision prise tôt ce mercredi matin. « Nous sommes venus ce matin (hier) comme à notre habitude. Des forces de l’ordre nous ont enjoint de remballer nos articles sur ordre de Madarail», explique Harisoa, l’une des vendeurs. Ces vendeurs attendent des explications claires et aussi des solutions. « Nous acceptons d’être transférés à un autre endroit. Pour le moment, nous attendons les solutions prises par la Commune», s’exclament encore les vendeurs. Ils préféreraient rester au même endroit, quitte à reculer un peu par rapport au chemin de fer. Malheureusement, la Commune rurale de Tanjombato n’a pas encore de réponse positive face à cette tragédie. C’est pour le bien sur l’organisation du marché de la commune. « Je me sens apaisé de savoir que ces vendeurs vont être transférés. Par contre, nous n’avons pas encore d’endroit préparé pour les déménager » , réplique le maire de Tanjombato, Rakotojohary Tovohery Andriamihaja. Par cette décision, des vendeurs seront privés de revenus. « Il faut que ce problème soit résolu. Je vends ici depuis 12 ans et tout d’un coup, je vais faire comment ? » , se demande Maman’i Fidy. Une affaire très compliquée pour la commune.