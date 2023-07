RELIGION CATHOLIQUE – Quatorze mille enfants des quatre coins de l’île débarquent à Tana

Ça y est, les petits pèlerins des journées nationales des enfants catholiques sont tous arrivés à Tanà. Ceux en provenance de Tolagnaro sont arrivés lundi soir, après trois jours et deux nuits de route. « Le voyage n’était pas facile. On ne s’arrêtait que pour manger, à cause de l’insécurité dans le Sud. Nous avons été escortés par des forces de l’ordre, jusqu’à Ihosy », note le père Jousseaume Ramantoanina, aumônier de la fédération des enfants catholiques. Ces enfants ont oublié la fatigue, une fois arrivée à Tanà. « Ils ont hurlé de joie, en voyant la capitale s’illuminer, la nuit. C’est quelque chose qu’ils n’ont jamais vu », note Paulette Rahantavololona, accompagnatrice des enfants de Tolagnaro. D’autres, ceux en provenance des diocèses les plus proches, sont arrivés, hier. Les participants à cet événement sont au nombre de quatorze mille six cents, avec leurs accompagnateurs, selon le recensement de l’organisateur. Les dix sites qui les accueillent ont été bien animés, depuis hier. On y voit des enfants courir de partout, avec leurs vêtements chauds. « Il fait trop froid ici», réagissent des enfants de Tolagnaro, habitué à un climat chaud.

Fausse note

Le temps glacial serait la seule fausse note de cet événement. À cause du froid, des enfants ont eu quelques soucis de santé qui auraient été vite réglés. « Rien de grave », affirment les responsables. Ces enfants ont été pris en charge par les médecins installés dans chaque site. « Tout est bien organisé », affirme Paulette, accompagnatrice des enfants. « L’eau est à volonté, les toilettes sont bien propres. Il y a des douches. Notre petit souci, c’est la capacité d’accueil. Nous sommes une trentaine de personnes à dormir dans cette salle de classe de 5m2 », enchaine-t-elle. Cet évènement démarre, ce jour, avec une messe d’ouverture, le matin, et des échanges culturels, l’après-midi. Des catéchèses sont prévues le vendredi. L’échange culturel se poursuit samedi. La messe de clôture aura lieu à Soamandrakizay, dimanche. « Cet événement a pour objectif de renforcer la foi des participants. Ce sera l’occasion de les guider sur le droit chemin, à être des personnes intègres. Nous allons, également, les sensibiliser sur la protection de l’environnement. Notre environnement ne cesse de se dégrader. L’avenir dépendra d’eux», avait annoncé le père Rodolphe Augustin Rafenoarisoa, aumônier national des enfants, au mois de mai, lors de la communication de la tenue de cet événement.