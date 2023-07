RÉFORMES – La Banque mondiale salue les efforts malgaches

Les réformes engagées par Madagascar, notamment, dans le domaine de la transition énergétique sont saluées par la Banque mondiale. C’est une des informations qui découlent du déplacement présidentiel en Tanzanie.

Satisfecit. “Le leadership de Madagascar est à nouveau re­connu par la Banque mondiale”, titre le communiqué de presse de la présidence de la Répub­lique. Le texte rapporte la rencontre entre Andry Rajoelina, président de la République, et deux vice-présidentes de la Banque mondiale, en marge du sommet des Chefs d’État africains sur le capital humain, à Dar-es-Salaam, Tanzanie. L’engouement affirmé par l’institution présidentielle fait écho aux publications du locataire d’Iavoloha sur les réseaux sociaux. “Notre action a été saluée lors d’une rencontre bilatérale fructueuse à Dar-es-Salaam, en marge du Africa Human Capital Heads of State Summit, notamment notre capacité à déployer de nombreuses réformes et accélérer sur le front de la transition énergétique”, poste-t-il sur son compte Instagram. Victoria Kwakwa, vice-présidente pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, et docteur Mamta Murti, vice-présidente pour le développement humain, sont les deux cadres de l’institution de Bretton Woods, qui ont tenu une rencontre bilatérale avec le chef de l’État, hier. Outre les projets de construction de centrales hydrauliques, opérationnelles d’ici quelques années, la Grande île s’applique aussi à mettre en place des centrales solaires et des centrales hybrides. Dans le domaine des centrales solaires, la Banque mondiale fait partie des partenaires de la Grande île. Il y a, notamment, le projet intitulé Connectivité numérique et énergétique pour l’inclusion à Madagascar. Financé à hauteur de 400 millions de dollars, son objectif pour volet énergie est de doubler l’accès à l’électricité dans le pays, par le biais de l’énergie renouvelable. Dans ce sens, des centrales solaires seront construites dans trente-cinq villes. Des chantiers qui devraient se faire, “cette année”.

Résilience nationale

À s’en tenir aux publications présidentielles sur les réseaux sociaux et le communiqué de la présidence de la République, le satisfécit des deux cadres de la Banque mondiale donne du baume au cœur. L’État, assuré de tenir le bon bout, compte maintenir le cap de sa politique énergétique. Bien qu’il faille faire patienter la population malmenée par le délestage infernal. Justement, dans ses publications, Andry Rajoelina a témoigné sa reconnaissance aux citoyens malgaches pour leur résilience. “Le courage politique évoqué ce matin est en fait celui de l’ensemble des Malgaches. C’est à partir de cette résilience et cette détermination nationale que nous pouvons progresser, pour continuer à mettre en œuvre les actions qui transformeront durablement la vie de chaque Malgache”, affirme ainsi le locataire d’Iavoloha. Suivant le thème du sommet de Dar-es-Salaam, l’idée est d’améliorer le potentiel du capital humain, en renforçant le secteur de la santé. Le président de la République y a ajouté l’éducation. Selon les échos de la rencontre, il a mis en avant le renforcement de l’engagement et “la présence de l’État”, dans ces deux domaines par des projets d’infrastructure. Le but étant de démocratiser l’accès à une éducation et des services de santé dans des conditions décentes et aux normes. Les efforts étatiques dans la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle sont justement les axes mis en avant par Andry Rajoelina durant sa prise de parole au sommet sur le capital humain. Des actions destinées aux jeunes, notamment.