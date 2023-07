RALLYE TMF – La course au titre relancée

à mi-parcours. Rien n’est encore joué pour la saison 2023. Après le Grand Rallye de Madagascar à la mi-mai, la troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes, organisée par le club Team Mika Faniry, s’étalera sur trois jours, les 11, 12 et 13 août dans la capitale et ses alentours. Le club organisateur a choisi le Centre de conférences internationales d’Ivato comme PC. Le spectacle sera au rendez-vous, car la course au titre a été relancée lors de la deuxième manche. Les jumeaux Rasoamaromaka ont fait un come-back réussi. La victoire est revenue à l’équipage Faniry Rasoamaro­maka-Mahenitsoa Randriam­bololona sur Peugeot 208 T16, talonné, à la deuxième marche, par le duo Mika Rasoa­maromaka-Fabrice Rasata- Herindraibe au volant d’une Peugeot 206.

Trois spéciales spectateurs

Le champion de Mada­gascar en titre, Mathieu Andrianjafy sur Subaru a complété le podium. L’Enfant terrible a su gérer sa course lors de la précédente manche, car il a fini en seconde position durant la manche inaugurale, remportée par Fréderic Rabekoto au volant d’une Subaru Impreza. Ce dernier a abandonné au dernier Grand Rallye de Madagascar, organisé par le club Asacm. Quatorze épreuves spéciales, longues de 138,43km, seront au programme du prochain Rallye TMF. La distance totale à parcourir s’élève à 337,41km, avec les liaisons longues de 191,90km. Trois spéciales sont au menu des concurrents le premier jour, le vendredi 11 août. L’ES 1 et l’ES 2 sur une distance chacune de 14km se feront en aller et retour. Et la première journée sera bouclée par la spéciale spectateurs au circuit TMF en bout de piste à Ivato. Sept épreuves spéciales sont prévues le samedi 12 août, dont trois empruntées à deux reprises. La spéciale spectateurs au circuit TMF bouclera la journée. Quatre spéciales détermineront le vainqueur, le dimanche 13 août, dont la dernière se jouera, pour la troisième fois, sur le circuit fermé du club organisateur.

Parcours

Vendredi 11 août:

10:51 (ES1) Ankeniheny-Amparihy (14,33km)

13:30 (ES2) Amparihy-Ankeniheny (14,33km)

15:30 (ES3) Spécial spectateurs –Circuit TMF «A» 1 (1,80km)

Samedi 12 août:

9:25 (ES4) Ankadimainty-Ambohitromby 1 (12,10km)

9:57 (ES5) Vavahady Mena-Ambodimanga 1 (15,31km)

10:28 (ES6) Ambohimena-Ambodifasina 1 (8 :23km)

12:42 (ES7) Ankadimainty-Ambohitromby 2 (12,10km)

13:14 (ES8) Vavahady Mena-Ambodimanga 2 (15,31km)

13:45 (ES9) Ambohimena-Ambodifasina 2 (8 :23km)

15:15 (ES10) Circuit TMF «B» 1,80km)

Dimanche 13 août:

9:57 (ES11) Ambodifasina-Ambohinome (8,23km)

10:18 (ES12) Ambodimanga-Fiakarana Carrière (12,76km)

10:55 (ES13) Ankadimainty-Ambohitromby 3 (12,10km)

12:30 (ES14) Circuit TMF «A» 2 (1,80km)