MUSIQUE – Un écrin pour le « Hira Gasy »

Le “Kianjan’ny Hira Gasy” à Anosy ouvrira ses portes dès le dimanche 30 juillet à partir de 13 heures. Le “Hira Gasy”, un véritable symbole du patrimoine immatériel malgache, se trouve parmi les genres musicaux les plus emblématiques. Cette infrastructure vise à promouvoir la musique du « Hira Gasy » et à offrir aux artistes l’opportunité de partager leur talent avec le grand public. “L’inauguration du “Kianjan’ny Hira Gasy” sera marquée par une rencontre exceptionnelle des artistes dans le domaine du « Hira Gasy » comme Rapaulson Fenoarivo Gara et Ratovoelson Étienne Ambatonapoaka”, annonce le ministère de la Communication et de la culture dans sa page Facebook. Les artistes auront l’occasion de montrer leur talent dans le milieu urbain. “Un tout nouveau monde s’ouvre aux artistes de notre domaine, offrant une occasion unique de mettre en lumière nos talents devant un vaste public. Grâce au « Hira Gasy », nous avons désormais d’immenses opportunités pour exposer nos arts. Alors que nous avons parfois travaillé dans des lieux ruraux, cette fois-ci, c’est en plein cœur de la ville que nous aurons l’opportunité de captiver les citadins, leur offrant ainsi la chance de découvrir et d’apprécier nos créations”, exprime le leader du groupe Rakotofrah Junior.