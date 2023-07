MAYOTTE – Des Malgaches reconduits à la frontière

Au suivant. Cinquante-deux malgaches en situation irrégulière viennent d’être reconduits à la frontière à Mayotte. Ils ont été rapatriés sur un vol spécial de la compagnie Ewa. Ils ont débarqué, hier après-midi, à l’aéroport international de Fascene, à Nosy Be. Ils ont immédiatement été retenus au commissariat de police en attendant les consignes du procureur. Le groupe de clandestins est composé de onze enfants, huit hommes et trente-trois femmes. Pas plus de détails ne sont encore disponibles concernant leurs villages d’origine, leur relation, leurs projets, car la police a, à peine, commencé leur audition. D’après le site d’informations de Mayotte la 1re, ces Malgaches ont clandestinement rejoint Petite-Terre (Mayotte) en pirogue équipée de deux moteurs hors-bords. Lors de leur traversée, ils ont croisé un kwassa kwasssa en dérive, venant d’Anjouan, à bord duquel se trouvaient une quinzaine de Congolais. Ceux-ci ont été transbordés dans leur embarcation, direction Petite-Terre. Ils ont été interpellés par les autorités locales qui ont soupçonné un projet de prostitution ou un proxénétisme, en voyant le nombre de femmes malgaches à bord.