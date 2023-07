MAHABO – Une vente d’enfant albinos tourne court

Dix kidnappeurs armés de fusil ont enlevé un garçonnet albinos. Ils allaient le vendre lorsque les gendarmes sont intervenus. L’enfant est sain et sauf et neuf des ravisseurs ont été arrêtés.

Un trafic d’enfant albinos a été pris à contrepied à Mahabo. Un jeune albinos de douze ans a été arraché à ses ravisseurs et neuf arrestations ont été effectuées au passage par les forces de défense et de sécurité. L’opé­ra­tion de libération a été con­duite par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Mahabo. Elle a été déclenchée après qu’un informateur s’est rendu à la brigade pour lui faire part d’une vente d’enfant albinos. D’emblée, la gendar­merie est remontée de fil en aiguille jusqu’aux trafiquants. Deux individus se sont très vite fait cueillir. En poursuivant les recherches, les limiers ont retrouvé les traces d’autres personnes mouillées dans cette histoire. Le lende­main, une confrontation a éclaté à Morafeno Ankilivao. Lors de l’accrochage, le garçonnet a été pris sain et sauf des griffes des malfaiteurs.

Réaction en chaîne

Profitant du cafouillage, les ravisseurs ont pour leur part réussi à prendre la fuite. De sources auprès de la brigade de gendarmerie de Morondava, l’enfant a été enlevé à Betamenaka, dans le district de Belo sur Tsiribihina. Le petit garçon était en capti­vité pendant une dizaine de jours. Il a été enlevé par une dizaine de bandits armés de fusils. Les ravisseurs l’ont ensuite emmené dans le district de Mahabo pour tenter de le vendre. En entrant en contact avec des personnes susceptibles d’être intéressées, les kidnappeurs ont été pris en défaut par le commandant de la brigade de gendarmerie de Mahabo et ses hommes. La réussite de l’opération a reposé sur des renseignements fiables et précis. Les deux premières arrestations ont entraîné une réaction en chaîne qui a abouti à la libération de l’otage et la capture de sept autres personnes concernées par ce trafic. Les enquêtes menées par la gendarmerie ont par ailleurs permis de savoir que des conflits de voisinage seraient à la base de cet enlèvement qui a tourné court. L’enfant enlevé a déjà retrouvé sa famille. Le résultat du passage au parquet des individus incriminés est attendu.