JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Fabio et Laura seront les porte-drapeaux malgaches

à quarante-huit heures de la cérémonie d’ouverture de la IXe édition des Jeux de la Francophonie, qui aura lieu du 28 juillet au 6 août 2023, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Madagascar sera bel et bien de la partie. Le ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa, durant la signature des conventions de partenariat dans la salle de presse du stade Barea Mahamasina, a confirmé la participation malgache à ce grand rendez-vous francophone. « Madagascar sera présent aux Jeux de la Francophonie. Les porte-drapeaux de la délégation malgache sont deux athlètes connus: pour la cérémonie d’ouverture, c’est l’expatrié et pongiste Fabio Rakotomanana et, pour la cérémonie de clôture, l’honneur revient à la judokate de 19 ans, Laura Rasoanaivo », confie-t-il. Fabio Rakotomanana, ancien double champion d’Europe cadet de 2018, vise de jouer aux Jeux olympiques. Laura Rasoanaivo, championne de Madagascar, médaillée d’or aux Jeux des îles 2019, médaillée d’or au Tournoi international de La Réunion en 2020, médaillée d’or aux Championnats d’Afrique junior 2022, a été déjà classée numéro un mondial junior de judo des moins de 70 kg, le 11 avril. Tous les deux offrent à leur pays, pour la première fois de son histoire et tous sports confondus, une place de leader mondial. Aussi leur choix est-il chose logique.