GYMNASE D’ANKATSO – Les travaux à terminer avant le 10 août

En plein chantier. La XIe édition des JIOI approche à grands pas. De grands travaux de rénovation sont entrepris au gymnase d’Ankatso depuis plusieurs jours. Plusieurs employés de l’entreprise Magic Construction se relaient pour terminer les travaux, au plus tard le 10 août. Les travaux intérieurs sont déjà faits à plus de 50%. Le parquet stratifié en bois naturel ou en bois massif, pourri depuis des lustres, n’est plus qu’un mauvais souvenir, car il a été remplacé en béton. Un ouvrier qui a voulu garder son anonymat, a expliqué que « nous avons pour mission de terminer les travaux au plus tard le 10 août. Nous avons largement le temps de le faire. Comme vous pouvez le constater de loin, vous ne pouvez pas photographier l’intérieur, mais le bétonnage du parquet est déjà fait, avant de procéder aux travaux suivants. Toutes les vitres ont été remplacées, de même la peinture. Les places réservées pour les spectateur ont aussi été refaites ». Le gymnase d’Ankatso est censé héberger la discipline du volleyball, selon notre interlocuteur. Quelques étudiants sportifs présents ont montré leur joie et leur impatience de voir le gymnase rouvrir. L’un d’eux, Sedra Rakotondrahasina, a souligné que “voir cette infrastructure tant prisée par les sportifs de l’Université terminée et ouverte à plusieurs disciplines, est une grande joie, car elle va améliorer notre performance et notre adresse, tout ça grâce aux JIOI 2023 à Madagascar”.