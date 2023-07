FORUM INTERRÉGIONAL – Un front commun contre l’insécurité

Conjuguer les forces pour vaincre un ennemi commun, l’insécurité. Voilà le message souligné par le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale, hier, à Ampahibe. Il s’agit aussi du thème du 1er Forum interrégional sur la défense et la sécurité, qui se tiendra le 3 et le 4 août, à Morondava, capitale de la région Boeny. L’annonce de ce Forum interrégional est justement l’objet de la conférence de presse d’hier à Ampahibe. Un détail dans la tenue vestimentaire du ministre Rakotoarijaona a intrigué. Pour l’occasion, il était en tenue de combat. Fait rare depuis sa nomination au sein du gouvernement, notamment, lorsqu’il s’agit d’événement de représentation comme une rencontre avec la presse. Visiblement, les Forces de défense et de sécurité (FDS), sont en ordre de bataille, pour reprendre la main sur la situation sécuritaire dans le pays. Le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, et le général Serge Gellé, secrétaire d’Etat à la gendarmerie nationale, ont aussi été de la partie, hier. Le mot d’ordre est le même chez le triumvirat qui représente les trois corps qui composent les FDS au sein du gouvernement. “Conjuguer les efforts pour lutter contre l’insécurité”.

Quiétude électorale

Outre les ministres coachs des régions concernées par le Forum, leurs domaines sont aussi concernés par les actions transversales pour lutter contre l’insé­curité. Le général Rakotoarijaona note, par exemple, les enjeux sécuritaires sur le territoire maritime de la Grande île. Les régions Menabe, Melaky, Bongolava, Atsimo Andrefana et Vakinankaratra sont concernés par le rendez-vous. Le choix de tenir ce 1er Forum dans la capitale du Menabe est en raison du grand nombre d’éléments des FDS tombés sous les feux des “Dahalo”, explique le ministre de la Défense nationale. D’autres Forums interrégionaux sur la défense et la sécurité seront organisés dans les prochaines semaines. L’idée est aussi d’instaurer un climat sécuritaire rassurant “pour que l’élection présidentielle et celles qui s’ensuivent se tiennent en toute quiétude”, explique le général Rakotoarijaona.