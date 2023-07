DISTRICT DE SOALALA – Un percepteur recherché pour détournement de deniers publics

Le problème de recouvrement de recettes et de ristournes dans la région Boeny est loin d’être résolu. En dépit de nombreuses stratégies et dispositions appliquées depuis l’année passée, d’importantes sommes de recettes sont détournées au détriment de la Trésorerie de Mahajanga. Le 18 juillet, un ancien percepteur de recettes opérant dans le district de Soalala depuis 2022, est recherché par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) de Mahajanga, pour détournement de deniers publics et abus de fonction. Il s’agit de Chaher, âgé de 43 ans, ancien membre de la cellule de communication au sein de la région Boeny. « Le Bianco a interpellé la région sur le détournement d’importants deniers publics dans le district de Soalala, perpétré par cet agent de recouvrement. Cela touche notamment les grosses recettes sur les produits halieutiques, car 75 à 80% de ceux-ci proviennent de cette localité. Il collecte les recettes, mais il ne les a jamais versées dans les caisses de l’État. Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour redresser le secteur économique de Boeny, surtout concernant les ristournes en matière de produits halieutiques, agricoles, d’élevage et de la forêt », déclare le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. Il précise qu’aujourd’hui, c’est encore une grande perte face aux doléances de la région Sofia qui exige également sa part dans la perception de ces ristournes puisque 80% des produits récoltés en matière de pêche proviennent d’elle. « Mahajanga est la seule qui possède un port maritime, c’est pourquoi tous les produits y sont amenés. Le percepteur incriminé se cache à Soalala et les recherches sont en cours », explique le gouverneur Mokhtar Andriantomanga. Le 30 juin, un amendement de l’arrêté régional qui institue le tarif unique des prélèvements sur les produits de l’agriculture, des forêts, de la pêche et de l’élevage ainsi que leurs modalités de recouvrement a été adopté. Le tarif unique exige le paiement de 35% des recettes pour la région et le reste aux communes bénéficiaires. « Aujourd’hui, les sociétés de pêche versent trois millions d’ariary par semaine directement au bureau du Trésor. Auparavant, la région n’a obtenu que 100 000 ariary par mois. C’est pourquoi nous avons engagé des percepteurs, surtout dans les districts comme Soalala», rappelle le gouverneur.