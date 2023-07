ASSASSINAT À AMBANJA – La gendarmerie enquête le maire

Un maire en exercice est en garde à vue avec dix-huit personnes, à Ambanja. Il est soupçonné d’avoir commandité le meurtre d’un opérateur économique local.

L’enquête sur le meurtre d’un père de famille de 63 ans, un opérateur économique, à Maevadoany-Ambanja, est rondement menée. L’acte a été commis il y a une semaine et, au moins, dix-neuf suspects ont été, jusqu’à présent, arrêtés. L’actuel maire de la commune rurale de Marotolana en fait partie. Il a été convoqué suivant l’instruction du ministère public, maître de la poursuite. L’élu est soupçonné d’avoir été derrière le forfait, selon les premières informations judiciaires disponibles. Un présumé auteur principal du meurtre, parmi la dizaine de personnes en garde à vue, a révélé dans ses aveux que sa bande et lui ont été payés vingt millions d’ariary par le maire pour abattre le sexagénaire. D’après lui, il a déjà touché sa part, cinq millions d’ariary. Le mobile du crime reposerait sur le soutien à la prochaine élection. « L’opérateur économique ne voulait plus soutenir le maire au futur scrutin municipal. Ce dernier a appris qu’il allait proposer un autre candidat. Il se rend très bien compte qu’il n’aura plus la chance d’être réélu sans son principal bailleur de fonds », confie une source avisée de l’enquête.

Grosse somme

D’autres arrestations interviendront, si l’on s’en tient aux dernières informations signalées. En attendant, le supposé commanditaire est soumis au feu roulant de questions des fins limiers de la compagnie de la gendarmerie d’Ambanja. Les meurtriers n’ont pas seulement tué leur cible, mais ils se sont également emparés d’une grosse somme chez elle. Puis, ils ont tiré et blessé trois autres villageois. L’un de ces derniers qui n’avait que 25 ans a lui aussi succombé. Les gendarmes ont récupéré au cours de l’opération de poursuite 28 160 000 ariary. Ils les ont rendus au frère et au fils de l’opérateur économique décédé. En fait, même la famille éplorée ignore encore le montant exact dérobé par les assaillants, car elle venait d’effectuer quelques paiements à certains de ses fournisseurs en produits locaux. Les présumés coupables du crime seront présentés au parquet dans les prochains jours.