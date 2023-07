AMBIANCE POLITIQUE – Le parti orange défie les jaunes à Betioky Sud

Opération de charme. La couleur orange a brillé hier au stade municipal de Betioky Sud. Il y avait la cérémonie de remise des titres fonciers pour les désormais propriétaires de champs de culture ou de rizière dans le district. Suivie par la remise officielle de motos pour les maires des districts de Betioky Sud, de Benenitra et d’Ampanihy Ouest. Une ambulance a également été attribuée à titre de donation pour la commune de Betioky Sud. Ces remises officielles ont été couplées avec le lancement officiel du vaccin contre la poliomyélite. Le Gouverneur de la région Atsimo Andrefana, Edally Ranoelson, a présenté officiellement durant l’événement la ministre de l’Environnement et du développement durable, Orléa Vina en tant que ministre coach de la région Atsimo-Andrefana.

Tri des bénéficiaires

Tout un parterre d’autorités locales a été aperçu, le préfet de Toliara, les chefs des trois districts, le sénateur de Toliara, des directeurs régionaux, le député d’Ampanihy et les représentants du parti TGV à Betioky, conduit par Hervé Hagnogna, directeur régional de l’Agriculture dans la région Atsimo-Andrefana. Tous les maires du district de Betioky Sud n’ont pas été aperçus à l’évènement. « Ils ont été informés au préalable qu’ils n’obtiendront pas tous de motos et ils ne sont donc pas venus », relate une source. « Les motos des onze maires du district de Betioky ne soutenant pas le parti orange ne leur ont pas été remis officiellement hier. Dix-neuf autres communes soutenant la couleur orange ont obtenu leurs deux-roues», précise encore la source. Plus d’un se sont demandés le pourquoi du tri des bénéficiaires ou non des motos émanant du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Le district de Betioky Sud est le fief du député Jean Jacques Rabenirina, élu depuis plusieurs mandats dans la circonscription de Betioky Sud. Ce dernier suit actuellement le mouvement jaune avec le député de Toliara I, Siteny Randrianasoloniaiko, pressenti candidat aux prochaines élections présidentielles et qui sillonne le pays avec son approche « Mihava Tour ». Aussi, dans la soirée, des pourparlers ont-ils été menés entre le parti orange de Betioky Sud et des représentants de l’État pour calmer les diverses vives réactions. Selon les explications alors, les motos des onze communes partisanes du député Rabenirina sont déjà sur place « mais n’ont pas été remises officiellement hier». Et les maires titulaires de ces motos « ont été invités à récupérer leurs motos à Betioky Sud». Il s’agit entre autres des maires de Bezaha, Belamoty, Lazarivo, Ankazombalala et de sept autres pour le district de Betioky Sud. La moto du maire de Fotadrevo (Ampanihy), attend également son titulaire. Toujours est-il que le parti orange n’a pas réussi à drainer du monde aux cérémonies d’hier. L’assistance a été parsemée malgré qu’hier ait été le jour de marché hebdomadaire pour Betioky. Le discours officiel de certains membres du parti n’a pas non plus été du goût de l’assistance, population comme autorités. Une personnalité a juste émis des attaques personnelles publiques à l’endroit du député de Betioky Sud, qui s’est tourné vers le parti jaune.