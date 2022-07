Indicateurs économiques – Le taux d’inflation à 6,4%

Beaucoup ne vont pas y croire. Certains devronts désiller leurs yeux. D’autres ricaneront sous cape. Mais selon les estimations de l’Insti­tut National de la Statistique, Instat, le taux d’inflation en glissement annuel, de mai 2021 à mai 2022, a été de 6,4%. Les ressentis des ménages sont plus accentués et des opposants en font leur cheval de bataille pour secouer le régime en place. Ils tentent de souffler sur la braise.

L’Instat explique, en filigrane, que « les prix des produits de première nécessité ont augmenté de 7,2% tandis que ceux des produits alimentaires et boissons non alcoolisées se sont accrus de 7,8%, de même que le coût de la santé. Concernant le prix du riz, une hausse de 3,1% a été observée. D’après toujours les données de l’Instat, les prix des logements, de l’eau et de l’électricité ont connu une augmentation de 2,1% en mai 2022. Le coût de la communication a aussi été majoré de 0,3 ». Mais avec la dernière revue à la hausse des prix du carburant, un relent de spirale inflationniste insidieux tend à étouffer le pouvoir d’achat précaire et fragile qu’il est.

Cette année, une pression accrue de l’inflation sur la reprise économique serait à craindre, selon les perspectives de la Banque centrale de Madagascar. La Banque mondiale, dans ses analyses basées sur des évidences, abonde aussi dans le même sens. Tout comme les projections de la loi de finances rectificative. Si Les précédentes prévisions de ce précieux indicateur macro-économique, ont avancé un taux de 6,4 % à fin 2022, compte tenu des montées en flèche des prix des céréales et du carburant sur les marchés internationaux, les dernières tablent sur un taux d’inflation moyen à 8,0 % à fin 2022 pour l’exercice en cours.