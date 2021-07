Telma coupe – JTM et Precisport face aux cadors

Les quarts de finale de la Telma Coupe de Mada­gascar se distinguent par le contraste entre les grosses écuries et les surprises. Ces surprises se nomment plus précisément CFFA Anala­manga, JTM Boeny, Mama FC Betsiboka et Precisport Haute Matsiatra.

Plusieurs d’entre eux sont passés par le tour préliminaire, pour atteindre ce stade de la compétition. Et aujourd’hui, ils sont au rendez-vous des quarts de finale. Mention spéciale pour JTM, formation originaire de Mahajanga, qui a éliminé Ajesaia Analamanga et Cosfa Analamanga auparavant.

Les cadors du football national partent logiquement avec la faveur des pronostics. Il s’agit de l’AS Adema, Elgeco Plus, CS-DFC et Uscafoot, qui évoluent tous à Analamanga. Ils seront respectivement opposés au CFFA, Mama FC, JTM et Precisport.