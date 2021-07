Industrie extractive – Kraoma, la mine des mauvais jours

Aucune solution envisagée pour sortir la Kraoma de l’ornière. Et face au blocage sans issue de la situation, la tension monte entre Nirina Rakotomanantsoa, le directeur général et des employés.

Conflit ouvert. Entre Nirina Rakotomanantsoa et des salariés de la Kraoma, l’animosité réciproque gagne en intensité. Au cours d’une réunion des salariés qui voulaient rencontrer des journalistes, Nirina Rakotomanantsoa aurait fait une brusque irruption. Pour dire « qu’il envisagerait de mettre à la porte ceux qui le contestent. Qu’ils soient des simples employés ou des délégués du personnel ». Il ne veut plus non plus entendre parler de revendications salariales puisque « ces contestataires ne travaillent plus ».

Il fut un moment où il a été bousculé par des grévistes au site d’exploitation du chrome d’Andriamena. Il a fallu l’intervention des éléments des forces de l’ordre pour l’extirper de cette foule vindicative et en colère. Depuis cet incident, il n’a plus mis les pieds là-bas, selon des témoignages reçus sur place. Tout cela ne va pas dans le sens de l’apaisement social et ne contribue en rien dans la recherche de solution pour la Kraoma. Qui a été une entreprise prospère avant de connaître les déboires actuels.

Car, la Kraoma était le fleuron de l’industrie extractive de Madagascar. Avec un capital 100% malagasy, elle s’en sortait très bien avec des extractions cumulées en minerai brut de chrome avoisinant les 7 millions de tonnes à la fin de l’année 2009.

Mauvais choix

Le volume des exportations passe de 85 000 à 140 000 tonnes. Le chiffre d’affaires varie de 16 à 54 milliards d’ariary. Le bénéfice net est de 5 à 16 milliards d’ariary. Le nombre de personnel permanent augmente de cent à deux cents personnes c’est-à-dire un employé avait procuré, en moyenne, 292 millions d’ariary tout ceci avait généré la conformabilité de la trésorerie global. Avec un actif net quintuplé de 11 à 58 milliards d’ariary.

Mais à cause des mauvais choix stratégiques sur le processus de production, abandon de certains indices, et par l’ adoption des termes « malus et bonus » après le résultat d’analyses des produits exportés, qui a été dicté et édicté par la teneur de chrome dans une tonne de produits finis arrivée dans le port de destination, rocheux ou concentré. Ce qui a causé des dommages collatéraux pour Kraoma. Le malus a pris de l’ampleur. Les écarts entre le prix normal de vente et le prix préférentiel accordé au partenaire stratégique, encore amplifiés par les malus, s’élevaient en moyenne à 20 USD, qui ont entrainé des déficits financiers colossaux à la Kraoma SA.

Pour combler un tel fossé, pas moins de 45 milliards d’ariary de dettes, il a été question de trouver des partenaires « spécialistes en la matière ». Des apparatchiks du régime HVM ont alors conclu un accord aux contours flous avec les Russes de Ferrum Mining. Des relations incestueuses qui ont donné naissance à la Kraoma Mining Sa, sous forme de joint-venture. Au départ, les Russes devaient détenir 80% du capital de cette collaboration. Mais cette proportion a été ramenée à 70/30 toujours en faveur des Russes. Le tout stipulé dans le fameux « contrat d’amodiation ». Avec un apport de 16 millions de dollars des Russes sous forme d’équipement.

Contre toute attente, les Russes, malgré ces clauses de contrat plus qu’avantageuses, ont plié bagage en juin 2O19. Depuis, les difficultés s’accumulaient comme les salaires non-payés. Le ministre de tutelle, Fidiniavo Ravokatra insiste que « par la mauvaise gouvernance du HVM, Kraoma SA accuse une perte d’exploitation de 39 milliards d’ariary et 55 autres de dettes ». Sans avancer une esquisse de solutions. Mais des cadres de l’entreprise ont des propositions concrètes sous forme de schéma. Il est, peut-être temps, d’y jeter un coup d’œil. En filigrane, une exploitation rationnelle de la filière or.