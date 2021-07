Bometroka – Visite du circuit touristique dans le noyau dur

La délégation officielle venue de la capitale accompagnée et des autorités locales, dont le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et le directeur régional de l’Environnement, Ihando Andrianjafy, ont suivi le circuit des mangroves de Bombetoka, dimanche. La Nouvelle aire protégée Belemboka-Bombetoka (Faritra Arovana vaovao ou FAV) s’étend sur une superficie de 71 000 ha dont 8 500 ha de mangroves.

La protection et la réhabilitation des forêts de palétuviers par les habitants des environs de Bombetoka, visent à mettre en œuvre les 9e et 10e Engagements du Velirano, comme on l’indique dans les ministères de l’Environnement et de la Pêche. Une visite de l’île Mario a été également organisée dans ce FAV. C’est le « noyau dur de la mangrove » et une forêt « fady », interdite d’exploitation. Les communautés encadrées par « Développement environnemental Low Center » ou DELC y ont planté plus de six millions de jeunes plants de palétuviers.

L’objectif principal du gouverneur en ce qui concerne la protection des mangroves est de promouvoir la haute qualité de la soie d’Afiafy.

La ministre de l’Environnement et du développement durable, Baomihavotse Vahinala Raharinirina, a une nouvelle fois félicité la région Boeny en tant que modèle de réussite, et ses nombreux leaders. La surexploitation des bois trouvés dans les mangroves constitue l’un des problèmes les plus difficiles à gérer dans la région Boeny. Des stratégies de gestion durable de ces forêts sont en train d’être élaborées.

« Nous tolérons que la communauté construit son habitat en tôle et honko (arbres trouvés dans les mangroves). Par contre, l’exploitation du charbon dans les aires protégées est strictement interdite depuis 2019. Une solution a également été trouvée pour les usines qui produisent de la chaux en utilisant les bois de palétuviers. Chaque année, 250 ha de mangroves sont détruits et coupés dans la production de ces mètres cubes ou la chaux à Belobaka. Elles utilisent aujourd’hui des bois de manguiers ou autres », déclare Ihando Andrianjafy.