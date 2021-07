208 Rally Cup – Désillusion pour Hugo Louvel

Le Rallye Terre de Langres s’est terminé avant même d’avoir commencé pour Hugo Louvel. Le jeune pilote a été mis hors course avant le départ de la première épreuve spéciale. Le déplacement du weekend dans l’Ouest de la France ne s’est pas du tout déroulé comme prévu. Et cette course qui constituait la troisième manche de la Peugeot 208 Rally Cup, est à mettre aux rangs des mauvais souvenirs.

Trois semaines après son podium au Rallye Castine, l’ancien champion de Mada­gascar de karting et de slalom se présentait dans les Langres avec des ambitions plein la tête. Avec son copilote, Jean-René Villani, ils avaient comme objectif de confirmer les bons résultats en Occitanie. Mais un problème électrique en a décidé autrement.

« C’est une grande désillusion pour nous alors que nous partions pour aller chercher la gagne. Les spéciales étaient si belles. C’est un pincement au cœur de ne même pas pouvoir défendre ses chances », regrette-t-il.

Fil coupé

Peu de temps après sa mise hors-course, Hugo Louvel a donné des détails à ce propos : « La voiture a coupé dans la première spéciale alors que nous étions en reconnaissance. Auparavant, en récupérant la voiture au parc fermé le matin, je la trouvais bizarre avec de petites coupures, alors que la veille au soir, tout marchait impeccablement bien. »

Il a donné les raisons de la panne : « Nous avons trouvé l’origine de la panne. Un fil du capteur de régime moteur était coupé. Très bizarre, ça n’a pas pu se faire tout seul. Nous avons pu finir nos reconnaissances, mais arrivés au regroupement, on nous a annoncé notre mise hors course pour délai de pointage dépassé. »

Il faudra maintenant se ressaisir après cette mésaventure. Et ce, afin de se concentrer sur la suite de la saison. Le prochain rendez-vous de la 208 Rally Cup est fixé pour les 2, 3, 4 septembre. Il s’agit du Rallye Mont Blanc Morzine (asphalte).