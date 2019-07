Sécurité alimentaire – La production de gari augmente

Le manioc est produit en quantité dans le Sud, mais il est difficile de le conserver. Sa farine, le gari, peut se conserver au moins pendant trois ans.

Nous produisons actuellement cinq tonnes de farine de manioc par mois », relate Vola Razanany, président de la coopérative Mitambatrasoa dans la commune de Bevala, district d’Amboasary. Cette localité fait partie des lieux choisis pour la production de farine de manioc ou gari.

Une descente initiée par les partenaires techniques et financiers dont le Programme alimentaire mondiale (PAM) avec l’Office national de nutrition (ONN) a été effectuée à l’usine de transformation à Bevala, mardi dernier. En mars 2018, la coopérative Mitambatrasoa comptait produire deux tonnes de farine de manioc en transformant dix tonnes de manioc. En fait, cinq tonnes de farine de manioc sont produites actuellement. Une vingtaine de personnes consacrent leur journée à la transformation du manioc en gari.

« Le manioc n’est consommable qu’au cours de trois jours alors qu’en le transformant en gari il peut être conservé pendant trois ans. Il existe de multiples recettes avec la farine de manioc, par exemple du gâteau, du biscuit, de la soupe et du sambos. Nous avons commercialisé ces produits finis auprès des églises et dans les établissements scolaires », souligne Vola Razanany. Deux cantines scolaires utilisent le gari, actuellement, dont les communes de Behabo et Andalatanosy.

Moyen de subsistance

En provenance de l’Afrique de l’Ouest, le gari est exploité essentiellement afin d’éviter le gaspillage mais surtout il peut devenir une base alimentaire pour résoudre l’insécurité alimentaire dans le Sud. Trois régions sont les propres cibles de ce projet, dont Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana. Chaque foyer cultivant le manioc peut se rendre dans les usines de transformation.

« L’objectif est que chaque foyer puisse avoir une réserve de manioc. Pour qu’il puisse survivre durant la période de soudure. Celle-ci débute, normalement, au mois de décembre, mais cela peut se manifester précocement au mois de septembre », explique Jaona Rafanomezantsoa, responsable du projet auprès du PAM.

La production de la farine de manioc s’effectue dans seize sites. Durant les première et deuxième années de lancement du gari, le PAM s’est focalisé dans l’assurance de la qualité de la production. La troisième année consiste en l’augmentation de la production.