Musique – Randrianivosoa, maître de la guitare

Un musicien sur tous les fronts cette semaine. Pour son passage au pays, Rija Randrianivosoa se présente sous son plus beau jour auprès des mélomanes.

Un nom qui peut sembler étranger pour beaucoup, celui de Rija Randrianivosoa sonne plutôt comme gage de qualité et d’enivrement musical dans le milieu. Un guitariste hors pair, considéré par de nombreux artistes qui l’ont côtoyé comme l’un des musiciens les plus talentueux de sa génération.

Il figure parmi ces mélomanes d’exception qui, animés par leur passion, œuvrent activement et avec une grande humilité de l’ombre à la lumière, pour valoriser leur musique. Rija Randrianivosoa, c’est aussi l’un des fiers porte-étendards de la musique malgache outre-mer.

Guitariste émérite, il brille sur scène par sa sobriété, le plus souvent en contraste avec la ferveur de ses prestations. Musicien nomade, il excelle particulièrement dans le registre du jazz et de la musique contemporaine, ce qui lui vaut d’être parmi les plus sollicités pour accompagner des artistes internationaux à travers le monde. Généreux également, il s’affirme comme un fin pédagogue à travers son art, puisqu’il est, aussi, un professeur de musique respectable dans l’Hexagone.

De riches collaborations

On ne peut pas juste se contenter d’énumérer les talents de Rija Randria­nivosoa, sans pour autant évoquer son parcours garni de belles rencontres et de collaborations fascinantes. Notamment, sa collaboration de longue date avec l’incontournable diva du jazz malgache, Lalatiana, avec qui il a sorti l’album inédit « Double sento », il y a de cela deux ans. Plus tard, le fait qu’il a rejoint le trio Malagasy Guitar Masters, un groupe où il a définitivement sa place aux côtés des illustres Teta et Chrysanto Zama, marque un tournant dans sa carrière. Remplaçant le tout aussi exceptionnel guitariste gaucher Joel Rabesolo, il y égaye de sa maîtrise du jazz, les rythmiques teintées de blues et des mélodies du terroir qu’apportent ses deux camarades.

Dans la soirée du jeudi, le trio s’est présenté pour la première fois au pays en enflammant la scène du Piment Café Behoririka. Une prestation saluée par les passionnés de « World music » présents à l’occasion, qui portés par les compositions du Malagasy Guitar Masters, ont entrepris un voyage musical exclusif.

De son passage au pays, Rija Randrianivosoa compte d’ailleurs en profiter pleinement. C’est pourquoi il s’est aussi plu à rejoindre le charismatique Olombelo Ricky dans sa conquête de la scène du Plaza Ampefiloha, hier soir. Alors, si vous tenez à jouir de la musicalité de ce fameux guitariste, libre à vous de le retrouver demain, à 14h, au Ibiza Café Villa Mahefa Antanimenakely Anosizato.